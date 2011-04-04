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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 540541542543
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:32

Faceless

треба СЕП під GPLv3 запиляти :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:05

  Faceless написав:
_hunter написав:То, что будет процюваты -- это хорошо, конечно. Будет ли оно платежи проводить?
И где тут "красавчики"? -- за 20+ лет сподобились сделать то, что тот же PayPal за год (?) сделал -- тут чмырить позорников нужно...
Вот не надо. Нельзя вообще сравнивать пейпал с СЕП по роли и функционалу. И СЭП, между прочим, по сравнению с аналогами в других странах - весьма продвинутая, быстрая и мощная система, может даже одна из лучших

Почему нельзя? -- функционал (с внешней точки зрения) -- одинаков: проведение платежей. По роли? -- ну наверное действительно нельзя -- через PayPal 578 лярдов провели в прошлом году...
_hunter
 
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Це хто біля Бєні
http://finbalance.com.ua/news/zelenskiy-zustrivsya-z-kolomoyskim--ofis-prezidenta
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:05

  Квесторе_поверніться написав:Це хто біля Бєні
http://finbalance.com.ua/news/zelenskiy-zustrivsya-z-kolomoyskim--ofis-prezidenta


Шефір.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%B8%D1%87

Все буде Квартал ;)
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