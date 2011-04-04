Додано: Сер 11 вер, 2019 10:05

Квесторе_поверніться написав: Це хто біля Бєні

http://finbalance.com.ua/news/zelenskiy-zustrivsya-z-kolomoyskim--ofis-prezidenta Це хто біля Бєні

Шефір.Все буде КварталИ фото с Игорем Коломойским, где не олигарх пришел на аудиенцию к президенту Владимиру Зеленскому, а с олигархом встречается все руководство страны, которому он раздает советы и указания (а министры сидят и записывают) - тоже сигнал. Очень сильный и мощный сигнал. О том, что власть "ок" с тем, что говорит Коломойский и с тем, что делает Коломойский. И дает ему право так говорить и делать в дальнейшем.Это сигнал всем чиновникам. И особенно всем руководителям госпредприятий. Вот кто теперь ваш "папа". И то, что произошло с Центрэнерго, когда после смены власти одних смотрящих сменили смотрящие от Коломойского, чего тот даже не скрывает, является нормальным. И имеет высочайшее благословение. Так что не переживайте, что Центрэнерго теперь закупает уголь у фирмочек Коломойского дорого, а продает электроэнергию заводам Коломойского дешево. Это нормально. И так будет не только на Центрэнерго.Это сигнал всем судьям, рассматривающим дела ПриватБанка, иски группы Приват и дела против врагов Коломойского. "Ану их". Вот о чем говорит это фото. И теперь не только судьи Барышевского районного суда будут понимать, как правильно судить. И теперь прокуроры будут знать, что Гонтарева точно убила Кеннеди.Это сигнал всем иностранным инвесторам. Ведь Зеленский сделал фото не с менеджментом Криворожстали, на которую наезжают силовики, а с олигархом, который призывает национализировать Криворожсталь. Ну и потом смотри пункт один с Центрэнерго. Это фото дает добро Службе безопасности Украины продолжать кошмарить крупнейшего инвестора, а значит и всех остальных инвесторов тоже, вплоть до перспективных IТ-шников.