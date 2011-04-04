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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 541542543544>
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:32

Faceless

треба СЕП під GPLv3 запиляти :)
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:05

  Faceless написав:
_hunter написав:То, что будет процюваты -- это хорошо, конечно. Будет ли оно платежи проводить?
И где тут "красавчики"? -- за 20+ лет сподобились сделать то, что тот же PayPal за год (?) сделал -- тут чмырить позорников нужно...
Вот не надо. Нельзя вообще сравнивать пейпал с СЕП по роли и функционалу. И СЭП, между прочим, по сравнению с аналогами в других странах - весьма продвинутая, быстрая и мощная система, может даже одна из лучших

Почему нельзя? -- функционал (с внешней точки зрения) -- одинаков: проведение платежей. По роли? -- ну наверное действительно нельзя -- через PayPal 578 лярдов провели в прошлом году...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:48

Це хто біля Бєні
http://finbalance.com.ua/news/zelenskiy-zustrivsya-z-kolomoyskim--ofis-prezidenta
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:05

  Квесторе_поверніться написав:Це хто біля Бєні
http://finbalance.com.ua/news/zelenskiy-zustrivsya-z-kolomoyskim--ofis-prezidenta


Шефір.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%B8%D1%87

Все буде Квартал ;)

И фото с Игорем Коломойским, где не олигарх пришел на аудиенцию к президенту Владимиру Зеленскому, а с олигархом встречается все руководство страны, которому он раздает советы и указания (а министры сидят и записывают) - тоже сигнал. Очень сильный и мощный сигнал. О том, что власть "ок" с тем, что говорит Коломойский и с тем, что делает Коломойский. И дает ему право так говорить и делать в дальнейшем.

Это сигнал всем чиновникам. И особенно всем руководителям госпредприятий. Вот кто теперь ваш "папа". И то, что произошло с Центрэнерго, когда после смены власти одних смотрящих сменили смотрящие от Коломойского, чего тот даже не скрывает, является нормальным. И имеет высочайшее благословение. Так что не переживайте, что Центрэнерго теперь закупает уголь у фирмочек Коломойского дорого, а продает электроэнергию заводам Коломойского дешево. Это нормально. И так будет не только на Центрэнерго.

Это сигнал всем судьям, рассматривающим дела ПриватБанка, иски группы Приват и дела против врагов Коломойского. "Ану их". Вот о чем говорит это фото. И теперь не только судьи Барышевского районного суда будут понимать, как правильно судить. И теперь прокуроры будут знать, что Гонтарева точно убила Кеннеди.

Это сигнал всем иностранным инвесторам. Ведь Зеленский сделал фото не с менеджментом Криворожстали, на которую наезжают силовики, а с олигархом, который призывает национализировать Криворожсталь. Ну и потом смотри пункт один с Центрэнерго. Это фото дает добро Службе безопасности Украины продолжать кошмарить крупнейшего инвестора, а значит и всех остальных инвесторов тоже, вплоть до перспективных IТ-шников.

https://biz.liga.net/ekonomika/all/opin ... moyskogogo
Востаннє редагувалось V2 в Сер 11 вер, 2019 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  _hunter написав:Почему нельзя? -- функционал (с внешней точки зрения) -- одинаков: проведение платежей. По роли? -- ну наверное действительно нельзя -- через PayPal 578 лярдов провели в прошлом году...

За всеми платежными системами, типа ПейПала в том числе, стоят условные "СЭПы", которые куда медленнее. Или вы реально думаете, что банки между собой по ПейПалу деньги перечисляют, и расчетные счета там открыты? Объем переводов тут совсем не показатель, СЭП то внутренняя система. Карточные транзакции - да просто почитайте, что такое клиринг
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:52

  Faceless написав:
  _hunter написав:Почему нельзя? -- функционал (с внешней точки зрения) -- одинаков: проведение платежей. По роли? -- ну наверное действительно нельзя -- через PayPal 578 лярдов провели в прошлом году...

За всеми платежными системами, типа ПейПала в том числе, стоят условные "СЭПы", которые куда медленнее. Или вы реально думаете, что банки между собой по ПейПалу деньги перечисляют, и расчетные счета там открыты? Объем переводов тут совсем не показатель, СЭП то внутренняя система. Карточные транзакции - да просто почитайте, что такое клиринг

У Палки и "свои" счета есть -- PayPal Cash -- транзкции по ним закрываются "внутри".
И мне не важны "мелкие детали" вида "есть ли у системы шильдик 'национальная' (или "гос")" -- меня интересует что она делает -- обеспечивает расчеты. И Палка показывает как это должно быть.
То, что по дорогам Германии продолжают ездить "жуки" -- не показатель -- на тех же дорогах и BMW i8 встречается.
Возвращаясь к начальному вопросу -- чисто технических вопросов "как обеспечить 24/7 работоспособность" там ровно 0 -- все давно "пройдено". А то, что "бравые ребята" 20 лет бумажку внутреннего регламента "перекладывали" -- вот потому и позорники.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:59

  Faceless написав:
  _hunter написав:Почему нельзя? -- функционал (с внешней точки зрения) -- одинаков: проведение платежей. По роли? -- ну наверное действительно нельзя -- через PayPal 578 лярдов провели в прошлом году...

За всеми платежными системами, типа ПейПала в том числе, стоят условные "СЭПы", которые куда медленнее. Или вы реально думаете, что банки между собой по ПейПалу деньги перечисляют, и расчетные счета там открыты? Объем переводов тут совсем не показатель, СЭП то внутренняя система. Карточные транзакции - да просто почитайте, что такое клиринг


патриотизм конечно это гуд, но истина дороже!

Смотрим что такое СЕП - система электронных платежей, ПайПал это один из вариантов -

https://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce_payment_system#Bank_payments

Теперь смотрим функционал - ПайПал с 1999 года работает 24/7/365 и делает перевод "мгновенно" - микросекунды, теперь смотрим чем там надо будет "гордится" -
Даже с перерывом на час система еще не готова, а безшоный режим пока даже не анонсируют когда.

Так что, несмотря на уважение, "почитайте про клиринг"! :wink:


Запровадження цілодобового режиму роботи СЕП планується здійснити у два етапи:

на першому етапі – перейти на розширений регламент роботи СЕП. Він передбачатиме доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень (23/7) з урахуванням технологічної перерви в одну годину при переході на новий день. Водночас буде збережено діючу технологію роботи СЕП, порядок складання бухгалтерської та статистичної звітності. Такий режим роботи СЕП пропонується запровадити у ІІ кварталі 2020 року;

на другому етапі – реалізувати в СЕП «безшовний» режим роботи 24/7. Йдеться про те, що перехід від поточного до наступного банківського дня здійснюватиметься миттєво, без призупинення приймання платежів в СЕП під час переходу на новий день. Такий режим роботи СЕП планується реалізувати в межах робіт зі створення наступного покоління СЕП (СЕП-4).
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:52

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це хто біля Бєні
http://finbalance.com.ua/news/zelenskiy-zustrivsya-z-kolomoyskim--ofis-prezidenta


Шефір.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%B8%D1%87

Все буде Квартал ;)

И фото с Игорем Коломойским, где не олигарх пришел на аудиенцию к президенту Владимиру Зеленскому, а с олигархом встречается все руководство страны, которому он раздает советы и указания (а министры сидят и записывают) - тоже сигнал. Очень сильный и мощный сигнал. О том, что власть "ок" с тем, что говорит Коломойский и с тем, что делает Коломойский. И дает ему право так говорить и делать в дальнейшем.

Это сигнал всем чиновникам. И особенно всем руководителям госпредприятий. Вот кто теперь ваш "папа". И то, что произошло с Центрэнерго, когда после смены власти одних смотрящих сменили смотрящие от Коломойского, чего тот даже не скрывает, является нормальным. И имеет высочайшее благословение. Так что не переживайте, что Центрэнерго теперь закупает уголь у фирмочек Коломойского дорого, а продает электроэнергию заводам Коломойского дешево. Это нормально. И так будет не только на Центрэнерго.

Это сигнал всем судьям, рассматривающим дела ПриватБанка, иски группы Приват и дела против врагов Коломойского. "Ану их". Вот о чем говорит это фото. И теперь не только судьи Барышевского районного суда будут понимать, как правильно судить. И теперь прокуроры будут знать, что Гонтарева точно убила Кеннеди.

Это сигнал всем иностранным инвесторам. Ведь Зеленский сделал фото не с менеджментом Криворожстали, на которую наезжают силовики, а с олигархом, который призывает национализировать Криворожсталь. Ну и потом смотри пункт один с Центрэнерго. Это фото дает добро Службе безопасности Украины продолжать кошмарить крупнейшего инвестора, а значит и всех остальных инвесторов тоже, вплоть до перспективных IТ-шников.

https://biz.liga.net/ekonomika/all/opin ... moyskogogo

Входные данные:
президент Зеленский=олигарх Коломойский
президент Порошенко=олигарх Порошенко
Задача: найти отличия между двумя тождествами.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:03

Re: Байки про банки і не тільки....

У меня только один вопрос: зачем нужно гонять деньги ночью?

  _hunter написав:Возвращаясь к начальному вопросу -- чисто технических вопросов "как обеспечить 24/7 работоспособность" там ровно 0 -- все давно "пройдено". А то, что "бравые ребята" 20 лет бумажку внутреннего регламента "перекладывали" -- вот потому и позорники.

Они не одни такие позорники. Вот аналог СЭП в США: https://pravo.studio/bankovskie-operatsii/212-fedwire-fedvayr-drugie-sistemyi-raschetov-21017.html
Доступ к системе переводов денежных средств в Fedwire открыт для ее участников с 12:30 до 18:30 по времени восточного побережья США. Платежи в пользу нерезидентов США, имеющих счета в ФРБ, осуществляются до 17:00. Время окончания расчетов по клиентским платежам - 18:00. Межбанковские переводы осуществляются вплоть до закрытия системы.

Там объемы платежей побольше нашего будут, а весьма небольшого времени работы вполне хватает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:11

  Сибарит написав:У меня только один вопрос: зачем нужно гонять деньги ночью?

Деньги должны работать. :wink:
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