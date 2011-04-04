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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 541542543544
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:40

  Сибарит написав:У меня только один вопрос: зачем нужно гонять деньги ночью?

  _hunter написав:Возвращаясь к начальному вопросу -- чисто технических вопросов "как обеспечить 24/7 работоспособность" там ровно 0 -- все давно "пройдено". А то, что "бравые ребята" 20 лет бумажку внутреннего регламента "перекладывали" -- вот потому и позорники.

Они не одни такие позорники. Вот аналог СЭП в США: https://pravo.studio/bankovskie-operatsii/212-fedwire-fedvayr-drugie-sistemyi-raschetov-21017.html
Доступ к системе переводов денежных средств в Fedwire открыт для ее участников с 12:30 до 18:30 по времени восточного побережья США. Платежи в пользу нерезидентов США, имеющих счета в ФРБ, осуществляются до 17:00. Время окончания расчетов по клиентским платежам - 18:00. Межбанковские переводы осуществляются вплоть до закрытия системы.

Там объемы платежей побольше нашего будут, а весьма небольшого времени работы вполне хватает.

5 вечера (или когда у нас опер-день заканчивается) -- вполне себе рабочее время.
БС Штатов -- наиболее неповоротливая (они в этом плане даже Германию переплюнули) -- у них до сих пор в ходу прокатчики пластиковых карт. Но в той же Эстонии сделали и "мгновенне" межбанковские переводы.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  ruvex написав:Задача: найти отличия между двумя тождествами.


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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:02

  Aps написав:
  Kripo написав:Теперь смотрим функционал - ПайПал с 1999 года работает 24/7/365 и делает
перевод "мгновенно" - микросекунды


Мгновенно это же между счетами внутри самой системы.
Тут действительно как бы можно микросекундами организовывать.
СЭП же это система связывающая между собой банки.
Нет единой базы счетов в НБУ.
В ней основной затык что перевод в СЭП инициирут не клиент, а сам банк.
Тут от того что будет работать СЭП круглосуточно не будет - на скорость переводов это неособо повлияет.

Имхо Swift переводы больше подходять для аналогии СЭПа чем PayPal.

Для аналогии СЭПа в Европе больше подходит SEPA.
И у них уже давно работает RT1...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:24

  Aps написав:
  Kripo написав:Теперь смотрим функционал - ПайПал с 1999 года работает 24/7/365 и делает
перевод "мгновенно" - микросекунды


Мгновенно это же между счетами внутри самой системы.
Тут действительно как бы можно микросекундами организовывать.
СЭП же это система связывающая между собой банки.
Нет единой базы счетов в НБУ.
В ней основной затык что перевод в СЭП инициирут не клиент, а сам банк.
Тут от того что будет работать СЭП круглосуточно не будет - на скорость переводов это неособо повлияет.

Имхо Swift переводы больше подходять для аналогии СЭПа чем PayPal.


вы меня простите конечно, но мне как потребителю услуги "электонных платежей" глубоко по баробану как оно там внутри называется, какие там счета внутри (IBAN - Swift -BIC), мне нужен функционал, и ПайПал являсь "системой электронных платежей" позволяет мне мгновенно, 24 часа в сутки оплачивать товары и услуги с и на любую точку земного шара, и деньги с моего счета в банке списываются мгновенно тоже (хотя можно и настраивать), и когда мне платят, я вижу мои деньги на счете PayPal мгновенно, и мне как бы без разницы, какие проблемы с "номерами единых счетов" испытывает НБУ.

Другое дело, что сервис НБУ нужно как-то по особенному называть - уточнять, дебетавая система, межбанковская, иначе вот в этом широком смысле "СЭП" начинаюстя сравнения, понятно что неккоректные. :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:02

  Kripo написав:вы меня простите конечно, но мне как потребителю услуги "электонных платежей" глубоко по баробану как оно там внутри называется, какие там счета внутри (IBAN - Swift -BIC), мне нужен функционал, и ПайПал являсь "системой электронных платежей" позволяет мне мгновенно, 24 часа в сутки оплачивать товары и услуги с и на любую точку земного шара
Другое дело, что сервис НБУ нужно как-то по особенному называть - уточнять, дебетавая система, межбанковская, иначе вот в этом широком смысле "СЭП" начинаюстя сравнения, понятно что неккоректные. :wink:


Можно смотреть на электронные платежи с точки зрения обывателя.
Купить что-то на условном амазоне, переслать кому-то деньги. Пайпал тут как раз и в лидерах.
А есть еще фирмы и корпорации. Для них тоже нужны электронные платежи, но со своими приоритетами. И СЭП как раз это больше для них.
По поводу скорости ныне действующий СЭП-3 позволяет тоже практически мгновенно пересылать деньги между банками.
По большей части все упирается в их желание сделать эти переводы моментальными для клиента.
А что бы они были круглосуточно НБУ судя по всему работу уже проводит.
Aps
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