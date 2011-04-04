Додано: Сер 11 вер, 2019 14:24

Aps написав: Kripo написав: Теперь смотрим функционал - ПайПал с 1999 года работает 24/7/365 и делает

перевод "мгновенно" - микросекунды Теперь смотрим функционал - ПайПал с 1999 года работает 24/7/365 и делаетперевод "мгновенно" - микросекунды



Мгновенно это же между счетами внутри самой системы.

Тут действительно как бы можно микросекундами организовывать.

СЭП же это система связывающая между собой банки.

Нет единой базы счетов в НБУ.

В ней основной затык что перевод в СЭП инициирут не клиент, а сам банк.

Тут от того что будет работать СЭП круглосуточно не будет - на скорость переводов это неособо повлияет.



Имхо Swift переводы больше подходять для аналогии СЭПа чем PayPal. Мгновенно это же между счетами внутри самой системы.Тут действительно как бы можно микросекундами организовывать.СЭП же это система связывающая между собой банки.Нет единой базы счетов в НБУ.В ней основной затык что перевод в СЭП инициирут не клиент, а сам банк.Тут от того что будет работать СЭП круглосуточно не будет - на скорость переводов это неособо повлияет.Имхо Swift переводы больше подходять для аналогии СЭПа чем PayPal.

вы меня простите конечно, но мне как потребителю услуги "электонных платежей" глубоко по баробану как оно там внутри называется, какие там счета внутри (IBAN - Swift -BIC), мне нужен функционал, и ПайПал являсь "системой электронных платежей" позволяет мне мгновенно, 24 часа в сутки оплачивать товары и услуги с и на любую точку земного шара, и деньги с моего счета в банке списываются мгновенно тоже (хотя можно и настраивать), и когда мне платят, я вижу мои деньги на счете PayPal мгновенно, и мне как бы без разницы, какие проблемы с "номерами единых счетов" испытывает НБУ.Другое дело, что сервис НБУ нужно как-то по особенному называть - уточнять, дебетавая система, межбанковская, иначе вот в этом широком смысле "СЭП" начинаюстя сравнения, понятно что неккоректные.