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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:45
Китайсі наступают!
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UnionPay планує здійснити випуск 3 млн карток в Україні в найближчі три роки. Про це розповів регіональний представник Unionpay International по Україні, Молдові, Вірменії Олексій Шевцов під час конференції PayTech Ukraine 2019.
До 2022 року від 8 до 10 відсотків банківських карток в Україні будуть випущені платіжною системою UnionPay.
За його словами, платіжна система планує, що до 2022 року 8-10 відсотків банківських карток в Україні будуть випущені платіжною системою UnionPay. Обсяг транзакцій за планами системи досягне 500 млн доларів США на рік. Платіжна система розраховує залучити 15-20 банків партнерів.
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greenozon
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:52
greenozon написав:Китайсі наступают!
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UnionPay планує здійснити випуск 3 млн карток в Україні в найближчі три роки. Про це розповів регіональний представник Unionpay International по Україні, Молдові, Вірменії Олексій Шевцов під час конференції PayTech Ukraine 2019.
До 2022 року від 8 до 10 відсотків банківських карток в Україні будуть випущені платіжною системою UnionPay.
За його словами, платіжна система планує, що до 2022 року 8-10 відсотків банківських карток в Україні будуть випущені платіжною системою UnionPay. Обсяг транзакцій за планами системи досягне 500 млн доларів США на рік. Платіжна система розраховує залучити 15-20 банків партнерів.
Не то чтобы наступают.
Карты хотят юзать Простир
Интегрируются с Приватом, но и как-то хотят базироваться на УкрГазе
Как оно вообще будет выглядеть - Юнион Пей от УкрГаза на Простире - вообще не ясно, что ого и зачем
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Faceless
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