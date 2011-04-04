|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:45
Китайсі наступают!
---
UnionPay планує здійснити випуск 3 млн карток в Україні в найближчі три роки. Про це розповів регіональний представник Unionpay International по Україні, Молдові, Вірменії Олексій Шевцов під час конференції PayTech Ukraine 2019.
До 2022 року від 8 до 10 відсотків банківських карток в Україні будуть випущені платіжною системою UnionPay.
За його словами, платіжна система планує, що до 2022 року 8-10 відсотків банківських карток в Україні будуть випущені платіжною системою UnionPay. Обсяг транзакцій за планами системи досягне 500 млн доларів США на рік. Платіжна система розраховує залучити 15-20 банків партнерів.
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5911
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 333 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:52
greenozon написав:Китайсі наступают!
---
UnionPay планує здійснити випуск 3 млн карток в Україні в найближчі три роки. Про це розповів регіональний представник Unionpay International по Україні, Молдові, Вірменії Олексій Шевцов під час конференції PayTech Ukraine 2019.
До 2022 року від 8 до 10 відсотків банківських карток в Україні будуть випущені платіжною системою UnionPay.
За його словами, платіжна система планує, що до 2022 року 8-10 відсотків банківських карток в Україні будуть випущені платіжною системою UnionPay. Обсяг транзакцій за планами системи досягне 500 млн доларів США на рік. Платіжна система розраховує залучити 15-20 банків партнерів.
Не то чтобы наступают.
Карты хотят юзать Простир
Интегрируются с Приватом, но и как-то хотят базироваться на УкрГазе
Как оно вообще будет выглядеть - Юнион Пей от УкрГаза на Простире - вообще не ясно, что ого и зачем
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25508
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1125 раз.
- Подякували: 5992 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:24
lubopytnaya написав: mustbe написав:
Счет - карточный, не депо
Лучше написать заявление о закрытии. В двух экземплярах.
На Вашем экземпляре пусть поставят входящий номер и дату заявления.
А то мало-ли что...
Вдруг задним числом какие-то недоплаты внезапно появятся на счете.
Скажу вам по секрету, как челрвеку тока нелавно приобщившемуся к картсчетам (ранее вы писали "категорически не приемлю") , что эта заява со штампиками вас ни о чем не оьерегает. Списания могут быть по вашему счету как после того как вы написали так и даде после 45 дней как он типа полностью будет закрыт) При чем абсолбтно законные.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36476
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 5798 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Чет 12 вер, 2019 22:33
ни разу спец. не закрывал, все как-то само
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:54
Где сейчас Евро с пополнением на 3-6-7 месяцев?
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2483
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:23
reef
Комінвест (5.5)
РВС (5)
раджу застовбитись на довший час (можна макс, що дозволяє депозит)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5911
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 333 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|210987
|
|
|50
|78634
|
|
|18
|20021
|
|