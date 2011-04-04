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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:45

Китайсі наступают!


---
UnionPay планує здійснити випуск 3 млн карток в Україні в найближчі три роки. Про це розповів регіональний представник Unionpay International по Україні, Молдові, Вірменії Олексій Шевцов під час конференції PayTech Ukraine 2019.

До 2022 року від 8 до 10 відсотків банківських карток в Україні будуть випущені платіжною системою UnionPay.
За його словами, платіжна система планує, що до 2022 року 8-10 відсотків банківських карток в Україні будуть випущені платіжною системою UnionPay. Обсяг транзакцій за планами системи досягне 500 млн доларів США на рік. Платіжна система розраховує залучити 15-20 банків партнерів.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:52

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:Китайсі наступают!


---
UnionPay планує здійснити випуск 3 млн карток в Україні в найближчі три роки. Про це розповів регіональний представник Unionpay International по Україні, Молдові, Вірменії Олексій Шевцов під час конференції PayTech Ukraine 2019.

До 2022 року від 8 до 10 відсотків банківських карток в Україні будуть випущені платіжною системою UnionPay.
За його словами, платіжна система планує, що до 2022 року 8-10 відсотків банківських карток в Україні будуть випущені платіжною системою UnionPay. Обсяг транзакцій за планами системи досягне 500 млн доларів США на рік. Платіжна система розраховує залучити 15-20 банків партнерів.
Не то чтобы наступают.
Карты хотят юзать Простир
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Как оно вообще будет выглядеть - Юнион Пей от УкрГаза на Простире - вообще не ясно, что ого и зачем
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:24

  lubopytnaya написав:
  mustbe написав:Счет - карточный, не депо

Лучше написать заявление о закрытии. В двух экземплярах.
На Вашем экземпляре пусть поставят входящий номер и дату заявления.
А то мало-ли что...
Вдруг задним числом какие-то недоплаты внезапно появятся на счете.


Скажу вам по секрету, как челрвеку тока нелавно приобщившемуся к картсчетам (ранее вы писали "категорически не приемлю") , что эта заява со штампиками вас ни о чем не оьерегает. Списания могут быть по вашему счету как после того как вы написали так и даде после 45 дней как он типа полностью будет закрыт) При чем абсолбтно законные.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:54

Re: Байки про банки і не тільки....

Где сейчас Евро с пополнением на 3-6-7 месяцев?
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раджу застовбитись на довший час (можна макс, що дозволяє депозит)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:01

Пошла информация, что в МИБе - банке Порошенко - идёт обыск.

Цитата: "До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку" (Київ, Цитадельна 3) у п'ятницю, 13 завітали правоохоронці. Вони здійснюють там обшуки. Основним власником банку є п'ятий президент України Петро Порошенко. Також 13 вересня Порошенко прийшов на допит до ДБР."

https://24tv.ua/siloviki_priyshli_z_obs ... i_n1204883

Ну чё, все готовы? :wink:
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:08

  Баблонавт написав:Пошла информация, что в МИБе - банке Порошенко - идёт обыск.

Цитата: "До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку" (Київ, Цитадельна 3) у п'ятницю, 13 завітали правоохоронці. Вони здійснюють там обшуки. Основним власником банку є п'ятий президент України Петро Порошенко. Також 13 вересня Порошенко прийшов на допит до ДБР."

https://24tv.ua/siloviki_priyshli_z_obs ... i_n1204883

Ну чё, все готовы? :wink:


кто готов? там тока боров держал бабки и его приблеженные
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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