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--- UnionPay планує здійснити випуск 3 млн карток в Україні в найближчі три роки. Про це розповів регіональний представник Unionpay International по Україні, Молдові, Вірменії Олексій Шевцов під час конференції PayTech Ukraine 2019.
До 2022 року від 8 до 10 відсотків банківських карток в Україні будуть випущені платіжною системою UnionPay. За його словами, платіжна система планує, що до 2022 року 8-10 відсотків банківських карток в Україні будуть випущені платіжною системою UnionPay. Обсяг транзакцій за планами системи досягне 500 млн доларів США на рік. Платіжна система розраховує залучити 15-20 банків партнерів.
--- UnionPay планує здійснити випуск 3 млн карток в Україні в найближчі три роки. Про це розповів регіональний представник Unionpay International по Україні, Молдові, Вірменії Олексій Шевцов під час конференції PayTech Ukraine 2019.
До 2022 року від 8 до 10 відсотків банківських карток в Україні будуть випущені платіжною системою UnionPay. За його словами, платіжна система планує, що до 2022 року 8-10 відсотків банківських карток в Україні будуть випущені платіжною системою UnionPay. Обсяг транзакцій за планами системи досягне 500 млн доларів США на рік. Платіжна система розраховує залучити 15-20 банків партнерів.
Не то чтобы наступают. Карты хотят юзать Простир Интегрируются с Приватом, но и как-то хотят базироваться на УкрГазе Как оно вообще будет выглядеть - Юнион Пей от УкрГаза на Простире - вообще не ясно, что ого и зачем
Лучше написать заявление о закрытии. В двух экземплярах. На Вашем экземпляре пусть поставят входящий номер и дату заявления. А то мало-ли что... Вдруг задним числом какие-то недоплаты внезапно появятся на счете.
Скажу вам по секрету, как челрвеку тока нелавно приобщившемуся к картсчетам (ранее вы писали "категорически не приемлю") , что эта заява со штампиками вас ни о чем не оьерегает. Списания могут быть по вашему счету как после того как вы написали так и даде после 45 дней как он типа полностью будет закрыт) При чем абсолбтно законные.
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Пошла информация, что в МИБе - банке Порошенко - идёт обыск.
Цитата: "До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку" (Київ, Цитадельна 3) у п'ятницю, 13 завітали правоохоронці. Вони здійснюють там обшуки. Основним власником банку є п'ятий президент України Петро Порошенко. Також 13 вересня Порошенко прийшов на допит до ДБР."
Баблонавт написав:Пошла информация, что в МИБе - банке Порошенко - идёт обыск.
Цитата: "До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку" (Київ, Цитадельна 3) у п'ятницю, 13 завітали правоохоронці. Вони здійснюють там обшуки. Основним власником банку є п'ятий президент України Петро Порошенко. Також 13 вересня Порошенко прийшов на допит до ДБР."