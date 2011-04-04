SportBank
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 15 вер, 2019 11:44
Re: Байки про банки і не тільки....
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 15 вер, 2019 12:56
Re: Байки про банки і не тільки....
а що там Зе команда, ФГВ буде збільшувати до 100000Eur ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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