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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 543544545546
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 11:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  2XL написав:Подскажите, карту какого банка можно пополнить без комиссии в терминале ibox


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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:56

Re: Байки про банки і не тільки....

а що там Зе команда, ФГВ буде збільшувати до 100000Eur ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:42

  flyman написав:а що там Зе команда, ФГВ буде збільшувати до 100000Eur ?

А скока щас у Поляндии?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 15:25

  clientage написав:
  flyman написав:а що там Зе команда, ФГВ буде збільшувати до 100000Eur ?

А скока щас у Поляндии?


100000Eur на банку, Еуропа!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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  #<1 ... 543544545546
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