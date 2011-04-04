грн, дол, євро
"малюки"
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 вер, 2019 13:11
Новий огляд депо-ставок банків
грн, дол, євро
"малюки"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 17 вер, 2019 14:39
Чот Минфин не досмотрел
У Аккорда был 3х-мес вклад под 18% с ежемес, его вырубили месяц назад
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:52
А "Мисто" у вас есть?
Там доллар на 18 месяцев:
5,75%, без пополнения
5,5%, с пополнением только в течение первых 12-ти месяцев
Мин.сумма вклада 200$, мин.сумма пополнения 100$
Жадность и Отвага!
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