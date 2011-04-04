грн, дол, євро
"малюки"
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 вер, 2019 13:11
Новий огляд депо-ставок банків
грн, дол, євро
"малюки"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 17 вер, 2019 14:39
Чот Минфин не досмотрел
У Аккорда был 3х-мес вклад под 18% с ежемес, его вырубили месяц назад
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:52
А "Мисто" у вас есть?
Там доллар на 18 месяцев:
5,75%, без пополнения
5,5%, с пополнением только в течение первых 12-ти месяцев
Мин.сумма вклада 200$, мин.сумма пополнения 100$
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 17 вер, 2019 17:35
цікава і важлива інфа для депо-людей (із розсилки)
За що банки готові підвищувати депозитну ставку:
1. Великий внесок — 0,25-1,5% річних до ставки можуть пропонувати банки в разі розміщення депозиту на суму понад 100-300 тис. грн.
2. Лояльність — в разі переукладання депозитного договору на новий термін банки часто пропонують 0,2-1% річних до діючої раніше ставки за вкладом.
3. Вклади онлайн — привертаючи увагу до своїх онлайн каналів комунікації банки останнім часом почали підвищувати на 0,25-1,5% річних ставки для депозитів, відкритих через сайт або мобільний додаток банку.
4. Пенсійні програми — статус пренсіонера також дає можливість отримати додаткову прибутковість до депозиту. Як правило, прибутковість вкладу для пенсіонера банки готові підвищувати на 0,2-1% річних.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 17 вер, 2019 18:09
Re: Байки про банки і не тільки....
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 вер, 2019 18:14
І комерційні індустріали втікли з наших країв.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 вер, 2019 21:54
Чего там у Вас все разбежались? Может в тёплые страны на зимовку. А кстати у меня тоже многих интересных нету но я в своё время 200 вёрст на электричке отмахал что бы открыть в Зёме. Так я к тому ,что может у Вас в радиусе пары часов чего то есть ещё.
Додано: Вів 17 вер, 2019 22:18
А мне всё понятно. В рассмотрение берём только вклад с макс. ставкой. Пополнить даёт не более суммы открытия так это и есть "псевдо", поэтому открываем к примеру на 50 т и потом и пополним на 50.Или маленьких насадить по 1 депо через день-два так ето ещё выгодней.Опять же кол-во шансов на планшет увеличивается , а если скоро опустят ставки как обещают "ниже плинтуса" то на некоторое время можно будет сюда подливать.
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