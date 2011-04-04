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Митяйка написав:С 16 числа в банке СIB стартовала акция .Розыгрыш планшета ,1,5 года в грн 18,5%, зелёные 5,5%. Но как всегда псевдо пополнение ,хотя и за 2 раза можно навалить не слабо и планшетка в случае чего в хозяйстве может пригодиться.
Кто зашел сюда на 18,5 - отпишитесь плиз в каком формате это требование 'позвони другу'. Они берут его контакты потом и спамят или как это происходит вообще? Можно ли чтоб это например жена мужу позвонила и т.д?