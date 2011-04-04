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Митяйка написав:С 16 числа в банке СIB стартовала акция .Розыгрыш планшета ,1,5 года в грн 18,5%, зелёные 5,5%. Но как всегда псевдо пополнение ,хотя и за 2 раза можно навалить не слабо и планшетка в случае чего в хозяйстве может пригодиться.
Кто зашел сюда на 18,5 - отпишитесь плиз в каком формате это требование 'позвони другу'. Они берут его контакты потом и спамят или как это происходит вообще? Можно ли чтоб это например жена мужу позвонила и т.д?
Дядя Дима написав:Так я к тому ,что может у Вас в радиусе пары часов тоже чего то есть ещё.
В нас є Фарс з 18% на рік та Львів з 18% на рік- чесний стовпець, крім останніх 3 місяців. Ну і старих стовпців під 18% на довгі терміни достатньо. Ну і місяців 7 є можливість посидіти в Комсі під 19%.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
pcust32 написав: Кто зашел сюда на 18,5 - отпишитесь плиз в каком формате это требование 'позвони другу'. Они берут его контакты потом и спамят или как это происходит вообще? Можно ли чтоб это например жена мужу позвонила и т.д?
Сам еще не заходил. Мне вообще звонила сотрудница отделения по этой акции еще 12-го числа.
Сотрудница, видимо, решила открыть себе депозит по этой акции, вот и выполнила главное условие - позвонила "другу"