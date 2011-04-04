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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 545546547548
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:15

  pcust32 написав:
  Митяйка написав:С 16 числа в банке СIB стартовала акция .Розыгрыш планшета ,1,5 года в грн 18,5%, зелёные 5,5%. Но как всегда псевдо пополнение ,хотя и за 2 раза можно навалить не слабо и планшетка в случае чего в хозяйстве может пригодиться.
Кто зашел сюда на 18,5 - отпишитесь плиз в каком формате это требование 'позвони другу'. Они берут его контакты потом и спамят или как это происходит вообще? Можно ли чтоб это например жена мужу позвонила и т.д?

- в присутності співробітника зателефонувати знайомому/родичові/другові та
порекомендувати йому с користатись банківськими послугами АТ «КІБ»
Сам еще не заходил.
Мне вообще звонила сотрудница отделения по этой акции еще 12-го числа.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  Дядя Дима написав:Так я к тому ,что может у Вас в радиусе пары часов тоже чего то есть ещё.

В нас є Фарс з 18% на рік та Львів з 18% на рік- чесний стовпець, крім останніх 3 місяців. Ну і старих стовпців під 18% на довгі терміни достатньо.
Ну і місяців 7 є можливість посидіти в Комсі під 19%.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:47

  ramaz написав:
  pcust32 написав: Кто зашел сюда на 18,5 - отпишитесь плиз в каком формате это требование 'позвони другу'. Они берут его контакты потом и спамят или как это происходит вообще? Можно ли чтоб это например жена мужу позвонила и т.д?

Сам еще не заходил.
Мне вообще звонила сотрудница отделения по этой акции еще 12-го числа.

Сотрудница, видимо, решила открыть себе депозит по этой акции, вот и выполнила главное условие - позвонила "другу" :D
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:11

Re: Байки про банки і не тільки....

Залишайтеся на лінії: скільки часу банки відповідають на питання
https://minfin.com.ua/ua/2019/09/13/38960528/
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  kolibri написав:Кто владелец?

bank.gov.ua/supervision/registration/shareholders
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:цікава і важлива інфа для депо-людей (із розсилки)


Не байка , а быль.
Прекрасно отработала схема в Привате - берешь 250к и ставка из 16,5 превращается в 17,5.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:59

Goodman Вы зимой планируете новый пуховик?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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