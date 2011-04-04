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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 19 вер, 2019 20:23
v57 написав:
как это диктуете
самому надо у присутності
депозит недействителен
Та нет, он действителен, но уже идёт как на особых условиях и не попадает под Фонд.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 20:38
greenozon написав:demichh
а дальше перевірять, зрозуміють що зустріли машенніка і буде валшебний пєндєль
— Штирлиц! (пауза) А вас я попрошу остаться. Еще на одну минуту. Теперь ответьте мне на один вопрос. Где пастор Шлаг, дорогой Штирлиц?
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