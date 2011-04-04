Та нет, он действителен, но уже идёт как на особых условиях и не попадает под Фонд.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 19 вер, 2019 20:23
Додано: Чет 19 вер, 2019 20:38
— Штирлиц! (пауза) А вас я попрошу остаться. Еще на одну минуту. Теперь ответьте мне на один вопрос. Где пастор Шлаг, дорогой Штирлиц?
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 20 вер, 2019 05:24
Час купувати валюту.
Запам’ятайте цей пост.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:40
НБУ отримав повноваження захищати права споживачів фінпослуг. Парламент підтримав закон. Важлива новація – фінустанови зобов’язані розкривати реальну ціну послуг. Якщо споживачі бачитимуть будь-які порушення, вони можуть скаржитися НБУ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:38
Плюшка от Минфина.
Tolko 4 dnya!
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Black Jack - White Business
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:28
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