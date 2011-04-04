RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 546547548549
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:23

  v57 написав:как это диктуете
самому надо у присутності
депозит недействителен :)

Та нет, он действителен, но уже идёт как на особых условиях и не попадает под Фонд. :D
reef
 
Повідомлень: 2498
З нами з: 28.08.07
Подякував: 151 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:38

  greenozon написав:demichh
а дальше перевірять, зрозуміють що зустріли машенніка і буде валшебний пєндєль :)

— Штирлиц! (пауза) А вас я попрошу остаться. Еще на одну минуту. Теперь ответьте мне на один вопрос. Где пастор Шлаг, дорогой Штирлиц?
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8437
З нами з: 03.11.08
Подякував: 680 раз.
Подякували: 1878 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 05:24

Час купувати валюту.
Запам’ятайте цей пост.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8269
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 596 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:40

НБУ отримав повноваження захищати права споживачів фінпослуг. Парламент підтримав закон. Важлива новація – фінустанови зобов’язані розкривати реальну ціну послуг. Якщо споживачі бачитимуть будь-які порушення, вони можуть скаржитися НБУ

https://bank.gov.ua/news/all/ukrayina-stala-120-yu-derjavoyu-u-sviti-de-prava-spojivachiv-finansovih-poslug-zahischeni-zakonom
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9340
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6258 раз.
Подякували: 2506 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:38

Плюшка от Минфина.

Tolko 4 dnya!
Uspeyte poluchit' uvelichennyy bonus do 2.5% godovykh po banku "Sich".
Akciya do 23.09.2019
htttps://t.minfin.com.ua/NVJsdjYh
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8437
З нами з: 03.11.08
Подякував: 680 раз.
Подякували: 1878 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:28

  Ukrainian написав:Час купувати валюту.
Запам’ятайте цей пост.


Скільки раз вже таке писали?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1246
З нами з: 25.03.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:57

5 способів підвищити ставку за депозитом

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -depozitu/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5970
З нами з: 01.06.14
Подякував: 193 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:48

  Квесторе_поверніться написав:
  Дядя Дима написав:Ну і місяців 7 є можливість посидіти в Комсі під 19%.


А что это за банк?
zuker1111
 
Повідомлень: 693
З нами з: 05.03.12
Подякував: 29 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:21

  zuker1111 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Дядя Дима написав:Ну і місяців 7 є можливість посидіти в Комсі під 19%.


А что это за банк?

см. viewtopic.php?p=4481516#p4481516
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29202
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2336 раз.
Подякували: 3374 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 546547548549
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 211044
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 78707
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20035
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (48)
21.09.2019 12:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.