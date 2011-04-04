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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 21 вер, 2019 18:30
Goodman к ХОРОШЕЙ БОЧКЕ МЕДА немного дёгтя:
Якщо ваше ім'я не Віра, Надія, Любов чи Софія і ви вкажете в своїй заявці промо-код YUCYMEU, то бонус за промо-код вам виплачений не буде.
Якщо ваш депозит буде відкрито на суму менше 100 000 гривень/
4 000 доларів/ 3 500 євро, то бонус за промо-код вам виплачено не буде.
Згідно до умов акції:
– депозити в доларах можна відкрити тільки по банкам Універсал, Альянс та Альфа-банк;
– депозити в євро можна відкрити тільки по банкам Універсал та Альянс.
ИБО:
Щоб отримати подарунок, просто:
вкажіть промо-код YUCYMEU (якщо ваше ім'я Віра, Надія, Любов чи Софія) та промо-код I85DJ7O (якщо у вас інше ім'я) в своїй заявці до 30.09.19
відкрийте депозит на суму від 100 000 гривень/ 4 000 доларів/ 3 500 євро в обраному банку протягом 30 днів
оформіть підтвердження відкритого депозиту у нас на порталі в тому місяці, в якому був відкритий депозит (поки діє заявка)
гарантовано отримайте бонус та додатково +500 гривень за промо-код YUCYMEU або + 200 гривень за промо-код I85DJ7O
Занавес. Можно идти вкладываться.
спасибо за внимание.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Суб 21 вер, 2019 18:41
Goodman
дозвольте поцікавитсь - це з поштової розсилки мінфіна?
я такого не отримуава, цікаво вони це лише жінкам шлють
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greenozon
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Додано: Суб 21 вер, 2019 18:59
greenozon написав:
дозвольте поцікавитсь - це з поштової розсилки мінфіна?
я такого не отримуава, цікаво вони це лише жінкам шлють
Так, це з мила.
Буде щось новеньке - матиму Вас на уваз1. Думаю, ви таке збираете.
*********
я у грудн1 "хапнув" по 2 банках по 200 грн . то вони вир1шили. що 1 зараз, ця 1нфо стане мен1 у пригод1.
пам"ятатиму про ваш 1нтерес. до зв"язку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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