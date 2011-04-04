|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 21 вер, 2019 18:30
Goodman к ХОРОШЕЙ БОЧКЕ МЕДА немного дёгтя:
Якщо ваше ім'я не Віра, Надія, Любов чи Софія і ви вкажете в своїй заявці промо-код YUCYMEU, то бонус за промо-код вам виплачений не буде.
Якщо ваш депозит буде відкрито на суму менше 100 000 гривень/
4 000 доларів/ 3 500 євро, то бонус за промо-код вам виплачено не буде.
Згідно до умов акції:
– депозити в доларах можна відкрити тільки по банкам Універсал, Альянс та Альфа-банк;
– депозити в євро можна відкрити тільки по банкам Універсал та Альянс.
ИБО:
Щоб отримати подарунок, просто:
вкажіть промо-код YUCYMEU (якщо ваше ім'я Віра, Надія, Любов чи Софія) та промо-код I85DJ7O (якщо у вас інше ім'я) в своїй заявці до 30.09.19
відкрийте депозит на суму від 100 000 гривень/ 4 000 доларів/ 3 500 євро в обраному банку протягом 30 днів
оформіть підтвердження відкритого депозиту у нас на порталі в тому місяці, в якому був відкритий депозит (поки діє заявка)
гарантовано отримайте бонус та додатково +500 гривень за промо-код YUCYMEU або + 200 гривень за промо-код I85DJ7O
Занавес. Можно идти вкладываться.
спасибо за внимание.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3046
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 603 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 вер, 2019 18:41
Goodman
дозвольте поцікавитсь - це з поштової розсилки мінфіна?
я такого не отримуава, цікаво вони це лише жінкам шлють
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5997
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 341 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 21 вер, 2019 18:59
greenozon написав:
дозвольте поцікавитсь - це з поштової розсилки мінфіна?
я такого не отримуава, цікаво вони це лише жінкам шлють
Так, це з мила.
Буде щось новеньке - матиму Вас на уваз1. Думаю, ви таке збираете.
*********
я у грудн1 "хапнув" по 2 банках по 200 грн . то вони вир1шили. що 1 зараз, ця 1нфо стане мен1 у пригод1.
пам"ятатиму про ваш 1нтерес. до зв"язку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3046
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 603 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 вер, 2019 21:18
Goodman
коли там чорна пятниця?
пригадую рік тому були супер смачні бонуси від мінфіну із цього приводу!!!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5997
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 341 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 22 вер, 2019 05:18
greenozon
легко гуглится.
в прошлом году было +5 %% , НО на 3 месяца.
УВЫ, гривна уже вся пристроена на столбы , жирностью не ниже 17,5
а доллары ч1пати - не подымается рука.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3046
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 603 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:54
Goodman написав:
я у грудн1 "хапнув" по 2 банках по 200 грн . то вони вир1шили. що 1 зараз, ця 1нфо стане мен1 у пригод1.
Не только в грудні.
Такие акции +200 были и в апреле, и в июне, и в июле...
Но предлагаются одни и те же банки
, в которых и так уже размещено по 200К в каждом.
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3885
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 491 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 23 вер, 2019 05:33
lubopytnaya написав:
Не только в грудні.
Звичайно, Ваша правда.
от себя добавлю - еще есть один момент:
"Ми пам'ятаємо, що в червні Ваш День народження.
Від щирого серця вітаємо з цим прекрасним святом!
Нехай Ваші доходи примножуються з кожним днем, а в житті завжди буде безліч цікавих, чудових подій і приємних бонусів.
Ми підготували для Вас подарунок - даруємо
200 гривень за промо-код: "
На ДР тоже ждет 200-тка.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3046
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 603 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 вер, 2019 10:40
Goodman написав:
На ДР тоже ждет 200-тка.
А смысл?
В акциях минфина участвуют одни и те же банки.
И в акции не участвуют депозиты:
а) клиентов, которые ранее размещали вклад в банке
б) клиентов, у которых есть действующие вклады
в) клиентов, у которых были вклады в течение 90/180 дней до подачи заявки
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3885
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 491 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 вер, 2019 05:58
Интересует мнение кто-то как в свете будущих налоговой амнистии, всеобщего декларирования активов, и ужесточающего финансового мониторинга от банков будет показывать государству свои депозиты, квартиры и прочие активы?
8 лет играюсь с депозитами банков, за это время получил около 500тыс. грн процентов от банков, но их не потратил, и все время перелаживаю в другие депозиты с ежемесячной выплатой. По сути это белые законные деньги, с которых последние 5 лет удерживаются налоги, по закону я эти доходы не декларировал. Но у меня уже возникают проблемы. В некоторых банках мне говорят, что мои старые депозитные договора не являются для них достаточным подтверждением источников моих денег. Думал купить ОГВЗ, но мне тяжело объяснить, откуда у меня миллион гривен, если официальный доход за 2018 год у меня 100тыс. грн.
Изучал налоговую декларацию "про майновий стан", но там не нашел строчку, где указывать личные сбережения.
Сохранил за это время все депозитные договора со всеми банками, в том числе всякими Дельтами, Фидо, Платинум, Терра, Финансовыми инициативами и т.п. Но как действовать дальше, чтобы на меня нормально смотрели банки и налоговая не совсем понимаю.
-
zuker1111
-
-
- Повідомлень: 694
- З нами з: 05.03.12
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 вер, 2019 08:21
zuker1111 написав:
Интересует мнение кто-то как в свете будущих налоговой амнистии, всеобщего декларирования активов, и ужесточающего финансового мониторинга от банков будет показывать государству свои депозиты, квартиры и прочие активы?
Налоговая амнистия к вам никак не относится, что вам амнистировать, если амнистия предназначена для легализации грубо говоря чёрного нала.
Возможно, когда напишут закон о всеобщей нулевой декларации, там будет строчка - личные сбережения. В нулевой декларации для госчиновников и депутатов, такая строчка была.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12890
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3668 раз.
- Подякували: 5365 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|211063
|
|
|50
|78730
|
|
|18
|20042
|
|