Додано: Суб 21 вер, 2019 18:30

Goodman к ХОРОШЕЙ БОЧКЕ МЕДА немного дёгтя:



Якщо ваше ім'я не Віра, Надія, Любов чи Софія і ви вкажете в своїй заявці промо-код YUCYMEU, то бонус за промо-код вам виплачений не буде.

Якщо ваш депозит буде відкрито на суму менше 100 000 гривень/

4 000 доларів/ 3 500 євро, то бонус за промо-код вам виплачено не буде.

Згідно до умов акції:

– депозити в доларах можна відкрити тільки по банкам Універсал, Альянс та Альфа-банк;

– депозити в євро можна відкрити тільки по банкам Універсал та Альянс.



ИБО:



Щоб отримати подарунок, просто:

вкажіть промо-код YUCYMEU (якщо ваше ім'я Віра, Надія, Любов чи Софія) та промо-код I85DJ7O (якщо у вас інше ім'я) в своїй заявці до 30.09.19

відкрийте депозит на суму від 100 000 гривень/ 4 000 доларів/ 3 500 євро в обраному банку протягом 30 днів

оформіть підтвердження відкритого депозиту у нас на порталі в тому місяці, в якому був відкритий депозит (поки діє заявка)

гарантовано отримайте бонус та додатково +500 гривень за промо-код YUCYMEU або + 200 гривень за промо-код I85DJ7O



Занавес. Можно идти вкладываться.

спасибо за внимание.