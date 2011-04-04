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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:49
zuker1111 написав:
Интересует мнение кто-то как в свете будущих налоговой амнистии, всеобщего декларирования активов, и ужесточающего финансового мониторинга от банков будет показывать государству свои депозиты, квартиры и прочие активы?
8 лет играюсь с депозитами банков, за это время получил около 500тыс. грн процентов от банков, но их не потратил, и все время перелаживаю в другие депозиты с ежемесячной выплатой. По сути это белые законные деньги, с которых последние 5 лет удерживаются налоги, по закону я эти доходы не декларировал. Но у меня уже возникают проблемы. В некоторых банках мне говорят, что мои старые депозитные договора не являются для них достаточным подтверждением источников моих денег. Думал купить ОГВЗ, но мне тяжело объяснить, откуда у меня миллион гривен, если официальный доход за 2018 год у меня 100тыс. грн.
Изучал налоговую декларацию "про майновий стан", но там не нашел строчку, где указывать личные сбережения.
Сохранил за это время все депозитные договора со всеми банками, в том числе всякими Дельтами, Фидо, Платинум, Терра, Финансовыми инициативами и т.п. Но как действовать дальше, чтобы на меня нормально смотрели банки и налоговая не совсем понимаю.
Если основу Ваших сбережений составляют средства полученные не от продажи оружия, наркотиков, работорговли и прочих мутных схем волноваться не вижу причины. Вы не обязаны ничего никому доказывать, согласно ч.2 ст. 328 ГК Украины
Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.
, т.е информации, что это личные сбережения вполне достаточно.То что некоторым банкам не достаточно этой информации и договоров банковского вклада, ну тут только смириться и искать другой адекватный банк.О налоговой совсем непонятно, с чего Вас должно волновать налоговая? Уплата налогов с депо появилась относительно недавно, и администрирует ее уплату банки. Как на Вас должна смотреть налоговая Вас вообще не должно волновать, как и налоговую вопрос происхождения денег.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 13:19
YKK написав:
Как на Вас должна смотреть налоговая Вас вообще не должно волновать, как и налоговую вопрос происхождения денег.
Ну как бы это как раз работа налоговой следить что бы деньги у людей не появлялись без уплаты тех самых налогов.
Вполне вероятно после нулевого декларирования купить что-то дорогое или крупное депо разместить может стать весьма проблематично.
Так что имхо кому-то и поволноваться придется.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 13:27
YKK написав: zuker1111 написав:
Интересует мнение кто-то как в свете будущих налоговой амнистии, всеобщего декларирования активов, и ужесточающего финансового мониторинга от банков будет показывать государству свои депозиты, квартиры и прочие активы?
8 лет играюсь с депозитами банков, за это время получил около 500тыс. грн процентов от банков, но их не потратил, и все время перелаживаю в другие депозиты с ежемесячной выплатой. По сути это белые законные деньги, с которых последние 5 лет удерживаются налоги, по закону я эти доходы не декларировал. Но у меня уже возникают проблемы. В некоторых банках мне говорят, что мои старые депозитные договора не являются для них достаточным подтверждением источников моих денег. Думал купить ОГВЗ, но мне тяжело объяснить, откуда у меня миллион гривен, если официальный доход за 2018 год у меня 100тыс. грн.
Изучал налоговую декларацию "про майновий стан", но там не нашел строчку, где указывать личные сбережения.
Сохранил за это время все депозитные договора со всеми банками, в том числе всякими Дельтами, Фидо, Платинум, Терра, Финансовыми инициативами и т.п. Но как действовать дальше, чтобы на меня нормально смотрели банки и налоговая не совсем понимаю.
Если основу Ваших сбережений составляют средства полученные не от продажи оружия, наркотиков, работорговли и прочих мутных схем волноваться не вижу причины. Вы не обязаны ничего никому доказывать, согласно ч.2 ст. 328 ГК Украины
Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.
, т.е информации, что это личные сбережения вполне достаточно.То что некоторым банкам не достаточно этой информации и договоров банковского вклада, ну тут только смириться и искать другой адекватный банк.О налоговой совсем непонятно, с чего Вас должно волновать налоговая? Уплата налогов с депо появилась относительно недавно, и администрирует ее уплату банки. Как на Вас должна смотреть налоговая Вас вообще не должно волновать, как и налоговую вопрос происхождения денег.
Очень толковые мысли. Их бы в профильную ветку по финмону Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Додано: Вів 24 вер, 2019 13:52
YKK написав:
Вы не обязаны ничего никому доказывать, согласно ч.2 ст. 328 ГК Украины
Ну дааа... А банки не обязаны вас обслуживать, если вы им убедительно не... расскажете откуда у вас средства для размещения на депо 100К
... делайте хоть что-нибудь!
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