zuker1111 написав:

Интересует мнение кто-то как в свете будущих налоговой амнистии, всеобщего декларирования активов, и ужесточающего финансового мониторинга от банков будет показывать государству свои депозиты, квартиры и прочие активы?8 лет играюсь с депозитами банков, за это время получил около 500тыс. грн процентов от банков, но их не потратил, и все время перелаживаю в другие депозиты с ежемесячной выплатой. По сути это белые законные деньги, с которых последние 5 лет удерживаются налоги, по закону я эти доходы не декларировал. Но у меня уже возникают проблемы. В некоторых банках мне говорят, что мои старые депозитные договора не являются для них достаточным подтверждением источников моих денег. Думал купить ОГВЗ, но мне тяжело объяснить, откуда у меня миллион гривен, если официальный доход за 2018 год у меня 100тыс. грн.Изучал налоговую декларацию "про майновий стан", но там не нашел строчку, где указывать личные сбережения.Сохранил за это время все депозитные договора со всеми банками, в том числе всякими Дельтами, Фидо, Платинум, Терра, Финансовыми инициативами и т.п. Но как действовать дальше, чтобы на меня нормально смотрели банки и налоговая не совсем понимаю.