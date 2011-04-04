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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 549550551552
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:30

  Stringer написав:Ну что граждане, походу зеленые решили положить конец эпохе п2п платежей:
"Проект Закону вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу"
https://mof.gov.ua/uk/news/kabmin_pidtr ... hodiv-1824


Чего сразу "все пропало"? Вполне нормальные требования как по мне.

Не всегда есть возможность пульнуть СЕП по тарифным или иным соображениям, а п2п обезличен, потом доказывай на принимающей стороне, что не верблюд и это свои деньги.

Какие аргументы конца эпохи то?
Внутри привата пересылки не анонимные - и шлють аж гай гудэ и ничего.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:43

  curiousobro написав:
Чего сразу "все пропало"? Вполне нормальные требования как по мне.

Не всегда есть возможность пульнуть СЕП по тарифным или иным соображениям, а п2п обезличен, потом доказывай на принимающей стороне, что не верблюд и это свои деньги.

Какие аргументы конца эпохи то?
Внутри привата пересылки не анонимные - и шлють аж гай гудэ и ничего.

Наверно потому, что манисэнд не предполагает технической возможности передавать такую информацию, а значит, при таких требованиях становится вне закона.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:44

Re: Байки про банки і не тільки....

curiousobro написав:
  Stringer написав:Ну что граждане, походу зеленые решили положить конец эпохе п2п платежей:
"Проект Закону вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу"
https://mof.gov.ua/uk/news/kabmin_pidtr ... hodiv-1824


Какие аргументы конца эпохи то?
Внутри привата пересылки не анонимные - и шлють аж гай гудэ и ничего.


Сейчас можно в терминале Привата авторизоваться в кавычках с нефинансового телефона и закинуть кому то на карточку фактически оставаясь инкогнито.
Сейчас возможно это прикроют, с учетом наезда на систему наложенных платежей разных перевозчиков, наблюдается определенная тенденция молодой команды всех держать под контролем.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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  #<1 ... 549550551552
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