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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 549550551552
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:30

  Stringer написав:Ну что граждане, походу зеленые решили положить конец эпохе п2п платежей:
"Проект Закону вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу"
https://mof.gov.ua/uk/news/kabmin_pidtr ... hodiv-1824


Чего сразу "все пропало"? Вполне нормальные требования как по мне.

Не всегда есть возможность пульнуть СЕП по тарифным или иным соображениям, а п2п обезличен, потом доказывай на принимающей стороне, что не верблюд и это свои деньги.

Какие аргументы конца эпохи то?
Внутри привата пересылки не анонимные - и шлють аж гай гудэ и ничего.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:43

  curiousobro написав:
Чего сразу "все пропало"? Вполне нормальные требования как по мне.

Не всегда есть возможность пульнуть СЕП по тарифным или иным соображениям, а п2п обезличен, потом доказывай на принимающей стороне, что не верблюд и это свои деньги.

Какие аргументы конца эпохи то?
Внутри привата пересылки не анонимные - и шлють аж гай гудэ и ничего.

Наверно потому, что манисэнд не предполагает технической возможности передавать такую информацию, а значит, при таких требованиях становится вне закона.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:44

Re: Байки про банки і не тільки....

curiousobro написав:
  Stringer написав:Ну что граждане, походу зеленые решили положить конец эпохе п2п платежей:
"Проект Закону вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу"
https://mof.gov.ua/uk/news/kabmin_pidtr ... hodiv-1824


Какие аргументы конца эпохи то?
Внутри привата пересылки не анонимные - и шлють аж гай гудэ и ничего.


Сейчас можно в терминале Привата авторизоваться в кавычках с нефинансового телефона и закинуть кому то на карточку фактически оставаясь инкогнито.
Сейчас возможно это прикроют, с учетом наезда на систему наложенных платежей разных перевозчиков, наблюдается определенная тенденция молодой команды всех держать под контролем.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 05:23

  curiousobro написав:
  Stringer написав:Ну что граждане, походу зеленые решили положить конец эпохе п2п платежей:
"Проект Закону вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу"
https://mof.gov.ua/uk/news/kabmin_pidtr ... hodiv-1824


Чего сразу "все пропало"? Вполне нормальные требования как по мне.

Не всегда есть возможность пульнуть СЕП по тарифным или иным соображениям, а п2п обезличен, потом доказывай на принимающей стороне, что не верблюд и это свои деньги.

Какие аргументы конца эпохи то?
Внутри привата пересылки не анонимные - и шлють аж гай гудэ и ничего.

Вот эти "нормальные по вам" требования не позволят осуществлять п2п переводы, потому как они анонимны, что приведёт к концу их эпохи, или какие нужны аргументы чего?
Тут могут быть даже вопросы к сэп платежам, потому как непонятно какую "полноту информации" нужно будет обеспечивать про плательщика и получателя
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:35

анонімні наразі лише крипто-транзакції, і то при певних умовах...
про яку анонімку в п2п йде мова? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:07

Скорее всего обязательная идентификация имеется ввиду для "мониторинговых" операций, а не для всех.

А то тогда не только манисенд надо запретить, но и все терминалы самообслуживания
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:13

  Вкладчик1234 написав:Скорее всего обязательная идентификация имеется ввиду для "мониторинговых" операций, а не для всех.

А то тогда не только манисенд надо запретить, но и все терминалы самообслуживания


Для молодой команды запретить терминалы самообслуживания - это не проблема.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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  #<1 ... 549550551552
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