Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:07

Скорее всего обязательная идентификация имеется ввиду для "мониторинговых" операций, а не для всех.



А то тогда не только манисенд надо запретить, но и все терминалы самообслуживания

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин