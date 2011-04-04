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Stringer написав:Ну что граждане, походу зеленые решили положить конец эпохе п2п платежей: "Проект Закону вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу" https://mof.gov.ua/uk/news/kabmin_pidtr ... hodiv-1824
Чего сразу "все пропало"? Вполне нормальные требования как по мне.
Не всегда есть возможность пульнуть СЕП по тарифным или иным соображениям, а п2п обезличен, потом доказывай на принимающей стороне, что не верблюд и это свои деньги.
Какие аргументы конца эпохи то? Внутри привата пересылки не анонимные - и шлють аж гай гудэ и ничего.
Stringer написав:Ну что граждане, походу зеленые решили положить конец эпохе п2п платежей: "Проект Закону вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу" https://mof.gov.ua/uk/news/kabmin_pidtr ... hodiv-1824
Какие аргументы конца эпохи то? Внутри привата пересылки не анонимные - и шлють аж гай гудэ и ничего.
Сейчас можно в терминале Привата авторизоваться в кавычках с нефинансового телефона и закинуть кому то на карточку фактически оставаясь инкогнито. Сейчас возможно это прикроют, с учетом наезда на систему наложенных платежей разных перевозчиков, наблюдается определенная тенденция молодой команды всех держать под контролем.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Stringer написав:Ну что граждане, походу зеленые решили положить конец эпохе п2п платежей: "Проект Закону вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу" https://mof.gov.ua/uk/news/kabmin_pidtr ... hodiv-1824
Чего сразу "все пропало"? Вполне нормальные требования как по мне.
Не всегда есть возможность пульнуть СЕП по тарифным или иным соображениям, а п2п обезличен, потом доказывай на принимающей стороне, что не верблюд и это свои деньги.
Какие аргументы конца эпохи то? Внутри привата пересылки не анонимные - и шлють аж гай гудэ и ничего.
Вот эти "нормальные по вам" требования не позволят осуществлять п2п переводы, потому как они анонимны, что приведёт к концу их эпохи, или какие нужны аргументы чего? Тут могут быть даже вопросы к сэп платежам, потому как непонятно какую "полноту информации" нужно будет обеспечивать про плательщика и получателя