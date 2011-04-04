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Stringer написав:Ну что граждане, походу зеленые решили положить конец эпохе п2п платежей: "Проект Закону вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу" https://mof.gov.ua/uk/news/kabmin_pidtr ... hodiv-1824
Чего сразу "все пропало"? Вполне нормальные требования как по мне.
Не всегда есть возможность пульнуть СЕП по тарифным или иным соображениям, а п2п обезличен, потом доказывай на принимающей стороне, что не верблюд и это свои деньги.
Какие аргументы конца эпохи то? Внутри привата пересылки не анонимные - и шлють аж гай гудэ и ничего.
Stringer написав:Ну что граждане, походу зеленые решили положить конец эпохе п2п платежей: "Проект Закону вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу" https://mof.gov.ua/uk/news/kabmin_pidtr ... hodiv-1824
Какие аргументы конца эпохи то? Внутри привата пересылки не анонимные - и шлють аж гай гудэ и ничего.
Сейчас можно в терминале Привата авторизоваться в кавычках с нефинансового телефона и закинуть кому то на карточку фактически оставаясь инкогнито. Сейчас возможно это прикроют, с учетом наезда на систему наложенных платежей разных перевозчиков, наблюдается определенная тенденция молодой команды всех держать под контролем.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Stringer написав:Ну что граждане, походу зеленые решили положить конец эпохе п2п платежей: "Проект Закону вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу" https://mof.gov.ua/uk/news/kabmin_pidtr ... hodiv-1824
Чего сразу "все пропало"? Вполне нормальные требования как по мне.
Не всегда есть возможность пульнуть СЕП по тарифным или иным соображениям, а п2п обезличен, потом доказывай на принимающей стороне, что не верблюд и это свои деньги.
Какие аргументы конца эпохи то? Внутри привата пересылки не анонимные - и шлють аж гай гудэ и ничего.
Вот эти "нормальные по вам" требования не позволят осуществлять п2п переводы, потому как они анонимны, что приведёт к концу их эпохи, или какие нужны аргументы чего? Тут могут быть даже вопросы к сэп платежам, потому как непонятно какую "полноту информации" нужно будет обеспечивать про плательщика и получателя
В соответствии с законопроектом №2179, предполагаются, что все финучреждения Украины при переводе денег от одного человека другому должны будут сопровождать транзакцию данными, дающими исчерпывающее представление об отправителе и получателе средств.
В список обязательных данных об отправителе входят: ФИО, номер счета или уникальный номер операции, а также один из дополнительных параметров: место проживания, номер и серия паспорта, идентификационный номер, дата и место рождения. Для получателя достаточно будет указать ФИО, а также номер счета или идентификатор транзакции.
Исключение составят операции до 30 тыс. грн., осуществляемые при помощи электронных платежных средств. Выполняя их, можно будет указывать только номер счета или платежной карточки, а также идентификатор транзакции. Это позволит не остановить работу многочисленных посредников в сети интернет и компаний-операторов платежных терминалов. Однако при этом посредник все равно в течение 3-х дней должен запросить недостающую информацию у банка-владельца карты. Все собранные данные субъекты первичного финансового мониторинга должны будут хранить. За нарушение правил предусматривается штраф от 3,4 до 5,1 тыс. грн. за каждый выявленный случай.
Упомянутые правила не будут распространятся на: - переводы наличными до 5 тыс. грн. (при условии отсутствия признаков дробления) - оплату за товары и услуги, погашение кредитов до 30 тыс. грн., - оплату штрафов, коммунальных услуг, операции по снятию средств с личного счета.
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