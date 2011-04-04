Интересно, а что в случае с пополнением чей-то карты через терминал. Запрашивать там нечего, точнее не у кого, владелец номера телефона-инкогнито.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:31
Интересно, а что в случае с пополнением чей-то карты через терминал. Запрашивать там нечего, точнее не у кого, владелец номера телефона-инкогнито.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:35
Re: Байки про банки і не тільки....
+50грн !
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