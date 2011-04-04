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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 550551552553
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:31

  IMPRINTER написав:Однако при этом посредник все равно в течение 3-х дней должен запросить недостающую информацию у банка-владельца карты.


Интересно, а что в случае с пополнением чей-то карты через терминал. Запрашивать там нечего, точнее не у кого, владелец номера телефона-инкогнито.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  freeze написав:владелец номера телефона-инкогнито.


наступний Зе-закон буде заборонити пріпейди :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:43

greenozon

изучайте первоисточник
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66949

тут и проект изменнений и поривняльна таблица

и меньше читайте журнализдов
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IMPRINTER
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