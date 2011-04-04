— С чем конкретно связан ваш оптимизм?

— Наконец-то, спустя пять лет наших мытарств, в Генеральной прокуратуре создан специальный департамент, который берет на себя процессуальное руководство всех дел, касающихся выведенных активов. Это огромный шаг вперед. Хотя бы потому, что это подтверждает намерения правоохранительных органов серьезно заняться этой работой.

Кроме того, уже сейчас мы отмечаем, что суды принимают "странные" решения в пользу связанных с банками лиц гораздо реже. Очевидно, какое-то реформирование судебной системы все же происходит, по крайней мере надежда появилась, что наступит день, когда суды перестанут принимать нечестные решения. Фонд тоже реформируется и трансформируется. И на сегодняшний день мы более чем готовы как к активным, так и к пассивным действиям по привлечению к ответственности связанных лиц и всех причастных к выведению активов.

...Главное сейчас показать, что долги все-таки придется отдавать, и что государство настроено решительно. И у государства сейчас достаточно воли и рычагов, чтобы это сделать. Есть ряд производств, которые на завершающей стадии, и мы можем уже очень скоро получить первые результаты и тем самым дать сигнал рынку о том, что намерения более чем серьезны.