Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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— С чем конкретно связан ваш оптимизм? — Наконец-то, спустя пять лет наших мытарств, в Генеральной прокуратуре создан специальный департамент, который берет на себя процессуальное руководство всех дел, касающихся выведенных активов. Это огромный шаг вперед. Хотя бы потому, что это подтверждает намерения правоохранительных органов серьезно заняться этой работой. Кроме того, уже сейчас мы отмечаем, что суды принимают "странные" решения в пользу связанных с банками лиц гораздо реже. Очевидно, какое-то реформирование судебной системы все же происходит, по крайней мере надежда появилась, что наступит день, когда суды перестанут принимать нечестные решения. Фонд тоже реформируется и трансформируется. И на сегодняшний день мы более чем готовы как к активным, так и к пассивным действиям по привлечению к ответственности связанных лиц и всех причастных к выведению активов. ...Главное сейчас показать, что долги все-таки придется отдавать, и что государство настроено решительно. И у государства сейчас достаточно воли и рычагов, чтобы это сделать. Есть ряд производств, которые на завершающей стадии, и мы можем уже очень скоро получить первые результаты и тем самым дать сигнал рынку о том, что намерения более чем серьезны.
Порох приїхав щоб донести до Го важливу інфо...яку тільки їм відомо. Бєня ж руками Дубинського хоче прибрати НБУ під себе. Так що руки геть і від ДідЯші і Катерини. Ну не можуть вони опустити курс гривні, якщо валюта ллється суцільним потоком на Міжбанк.
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— Почему было принято решение о расформировании департамента расследования противоправных действий в Фонде и сокращении его сотрудников? По идее, именно это подразделение должно быть в авангарде тех процессов, о которых мы говорим. — Это часть трансформации Фонда. Если три года назад департамент расследований занимался выявлением схем в банках, а юридический департамент — войной в судах, то сейчас возникла необходимость объединить эти два направления работы. Большинство активов мы уже продали, до конца следующего года планируем продать все окончательно, и работа юристов по их сохранению будет не так нужна. Аналогично со схемами в банках: большого количества неплатежеспособных банков уже не будет, а все предыдущие уже изучены и схемы задокументированы. По сути у нас осталась работа по доведению всех наработок до логического завершения. Это то место, где юридический департамент и департамент расследований должны работать вместе и выступить единым фронтом, чтобы превратить наработанные результаты в денежный поток. Поэтому мы были вынуждены реорганизовать два департамента и, как следствие, попрощаться с частью сотрудников. В результате реорганизации мы объединили в одном подразделении экспертов, которые проводят финансовый анализ, юристов, имеющих большой опыт работы в судах, и сотрудников, которые непосредственно будут поддерживать связь с прокуратурой и правоохранительными органами.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому народному депутату від "Волі народу" Станіславу Березкіну. Його підозрюють у заволодінні 20 мільйонів доларів "Ощадбанку".