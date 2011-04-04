— Почему было принято решение о расформировании департамента расследования противоправных действий в Фонде и сокращении его сотрудников? По идее, именно это подразделение должно быть в авангарде тех процессов, о которых мы говорим.

— Это часть трансформации Фонда. Если три года назад департамент расследований занимался выявлением схем в банках, а юридический департамент — войной в судах, то сейчас возникла необходимость объединить эти два направления работы. Большинство активов мы уже продали, до конца следующего года планируем продать все окончательно, и работа юристов по их сохранению будет не так нужна. Аналогично со схемами в банках: большого количества неплатежеспособных банков уже не будет, а все предыдущие уже изучены и схемы задокументированы. По сути у нас осталась работа по доведению всех наработок до логического завершения. Это то место, где юридический департамент и департамент расследований должны работать вместе и выступить единым фронтом, чтобы превратить наработанные результаты в денежный поток. Поэтому мы были вынуждены реорганизовать два департамента и, как следствие, попрощаться с частью сотрудников. В результате реорганизации мы объединили в одном подразделении экспертов, которые проводят финансовый анализ, юристов, имеющих большой опыт работы в судах, и сотрудников, которые непосредственно будут поддерживать связь с прокуратурой и правоохранительными органами.