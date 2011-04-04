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Vorlon написав:В октябре ждём ещё один (уже третий) виртуальный мобильный банк - sportbank.
Учитывая, что он уже пару месяцев выдает свои карты, в то время как туду уже месяц как только обещает, то спортбанк пожалуй второй, а туду третий. Разве что полноценный запуск у них будет плюс-минус в одно и то же время.