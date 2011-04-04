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Vorlon написав:В октябре ждём ещё один (уже третий) виртуальный мобильный банк - sportbank.
Учитывая, что он уже пару месяцев выдает свои карты, в то время как туду уже месяц как только обещает, то спортбанк пожалуй второй, а туду третий. Разве что полноценный запуск у них будет плюс-минус в одно и то же время.
Vorlon написав:В октябре ждём ещё один (уже третий) виртуальный мобильный банк - sportbank.
А чего там ждать? Вон на красном форуме писали ,что точки выдачи у чёрта на куличках. Проверил эту инфу,действительно так оно и есть. Мне лично 45 км в одну сторону и несколько пересадок и пешком ещё несколько километров. Курьерская доставка работает только в Киёве.Почтой отправлять наверно ума не хватает. Открыть больше точек выдачи так я лучше промолчу уже. Как в той поговорке: висит груша -нельзя скушать.
mephala написав:где есть лучше столбики чем у шарика? что бы долголетки и пополнение анлим.
Більше року?
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