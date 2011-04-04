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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 551552553554
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 19:26

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Руки геть від тітоньки Го.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/28/7227564/


и шо меняет прилет её подельника в гости? )


другу ногу поламають, до бабки не ходи, навіть і нема чого гадати
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:36

  Vorlon написав:В октябре ждём ещё один (уже третий) виртуальный мобильный банк - sportbank.

Учитывая, что он уже пару месяцев выдает свои карты, в то время как туду уже месяц как только обещает, то спортбанк пожалуй второй, а туду третий. Разве что полноценный запуск у них будет плюс-минус в одно и то же время.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:53

  Vorlon написав:В октябре ждём ещё один (уже третий) виртуальный мобильный банк - sportbank.

А чего там ждать? Вон на красном форуме писали ,что точки выдачи у чёрта на куличках. Проверил эту инфу,действительно так оно и есть. Мне лично 45 км в одну сторону и несколько пересадок и пешком ещё несколько километров. Курьерская доставка работает только в Киёве.Почтой отправлять наверно ума не хватает. Открыть больше точек выдачи так я лучше промолчу уже. Как в той поговорке: висит груша -нельзя скушать. :twisted:
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:58

Re: Байки про банки і не тільки....

где есть лучше столбики чем у шарика?
что бы долголетки и пополнение анлим.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 15:31

  mephala написав:где есть лучше столбики чем у шарика?
что бы долголетки и пополнение анлим.

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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:52

Re: Байки про банки і не тільки....

так
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:59

mephala

якщо ви про Глобус, то на моменті там найкращі умови на 900 днів (і капіталізація!) на увесь проміжок.
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якщо занесете 10 пачок то буде 18%
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