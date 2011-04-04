|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:11
З НБУ слід буде правильно гомоніти.
Але ж Revolut можна і зараз юзати без входження в Україну.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29521
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1487 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:13
mephala написав:
так
Львівські швейцари 18 місяців, 17% річних поповнення крім останніх 3 місяців.
Ціна стовпця 2500.
Через ІБ банки.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29521
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1487 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|211092
|
|
|50
|78797
|
|
|18
|20056
|