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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:11

  Вкладчик1234 написав:Финтех-стартап Revolut планирует выйти на рынок Украины в 2020 году
Но это не точно
https://ain.ua/2019/09/30/revolut-zarabotaet-v-ukraine/

З НБУ слід буде правильно гомоніти.
Але ж Revolut можна і зараз юзати без входження в Україну.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:13

  mephala написав:так

Львівські швейцари 18 місяців, 17% річних поповнення крім останніх 3 місяців.
Ціна стовпця 2500.
Через ІБ банки.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:19

«Ощадбанк» запустил предзаказы на NFC-кольца для бесконтактных оплат. Цена — 3500 грн
https://www.oschadbank.ua/ring/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:22

  Вкладчик1234 написав:«Ощадбанк» запустил предзаказы на NFC-кольца для бесконтактных оплат. Цена — 3500 грн
https://www.oschadbank.ua/ring/

Оно свободно прошивается? -- или для замены/добавления карточки нужно в отделение пилить?
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:38

  Вкладчик1234 написав:Финтех-стартап Revolut планирует выйти на рынок Украины в 2020 году
Но это не точно
https://ain.ua/2019/09/30/revolut-zarabotaet-v-ukraine/

На ринок, з якого вони вийшли кілька років тому. Та й найцікавіше усе було на старті, а зараз цікавого мало залишилось.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:42

  Вкладчик1234 написав:«Ощадбанк» запустил предзаказы на NFC-кольца для бесконтактных оплат. Цена — 3500 грн
https://www.oschadbank.ua/ring/

clientage
3500
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:43

  klug написав:На ринок, з якого вони вийшли кілька років тому.

В Украине разве был револют?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:19

  Вкладчик1234 написав:
  klug написав:На ринок, з якого вони вийшли кілька років тому.

В Украине разве был револют?

А як це ми пропустили...це коли вони проходили по Неньці?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:23

Байки про банки і не тільки....

  Мизантрóп написав:
  Вкладчик1234 написав:«Ощадбанк» запустил предзаказы на NFC-кольца для бесконтактных оплат. Цена — 3500 грн
https://www.oschadbank.ua/ring/

clientage
3500
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Писец. Обычное, неперенастраиваемое колечко, да ещё для карты без плюшек за 140уе
Да я лучше ещё пару чипов с безконтактом на ногти наклею
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:41

  Вкладчик1234 написав:«Ощадбанк» запустил предзаказы на NFC-кольца для бесконтактных оплат. Цена — 3500 грн
https://www.oschadbank.ua/ring/

Можно карточки загружать прямо в телефон, не покупая ничего дополнительно. Приложение GooglePay. Видать хотят развести людей, которые ещё не знают, что для бесконтактной оплаты никакого кольца не нужно
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