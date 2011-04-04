Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
З НБУ слід буде правильно гомоніти. Але ж Revolut можна і зараз юзати без входження в Україну.
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klug написав:На ринок, з якого вони вийшли кілька років тому.
В Украине разве был револют?
А як це ми пропустили...це коли вони проходили по Неньці?
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Можно карточки загружать прямо в телефон, не покупая ничего дополнительно. Приложение GooglePay. Видать хотят развести людей, которые ещё не знают, что для бесконтактной оплаты никакого кольца не нужно