ЗаПишно.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:16
Зато с ним можно до 50 метров под водой покупки совершать
В то время как со смартфоном только до 4-х
Занырнул так метров на 30 и купил у местных обитателей ракушки Каури занедорого или же самые отборные свежие эко-водоросли на обед
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:30
Залежить від визначення "був". У 15-му році ще
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:57
А чому ДБР не відвідає тітоньку Го в Лондоні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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