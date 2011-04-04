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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 553554555556
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:неперенастраиваемое колечко, да ещё для карты без плюшек за 140уе

ЗаПишно. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:16

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:неперенастраиваемое колечко, да ещё для карты без плюшек за 140уе

ЗаПишно. :)

Зато с ним можно до 50 метров под водой покупки совершать 8)
В то время как со смартфоном только до 4-х :(
Занырнул так метров на 30 и купил у местных обитателей ракушки Каури занедорого или же самые отборные свежие эко-водоросли на обед 8)
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:30

  Вкладчик1234 написав:
  klug написав:На ринок, з якого вони вийшли кілька років тому.

В Украине разве был револют?

Залежить від визначення "був". У 15-му році ще слали картки і нам, і москалям, а потім перестали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:57

А чому ДБР не відвідає тітоньку Го в Лондоні?
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/30/7227729/
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 29536
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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