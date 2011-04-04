Додано: Пон 30 вер, 2019 22:00

Фіксований валютний курс дозволить український економіці гнучко реагувати на кризові виклики.



Але, якщо криза станеться, то зачепить всі її сфери, каже в коментарі Gazeta.ua економіст Сергій Фурса.



"Поки ми є сировинним придатком, то залежитемо від зовнішньої кон'юктури", - каже він.



На думку експерта Україна здатна пережити кризу, але без втрат не обійдеться.



"В нас впаде курс гривні, бо впадуть ціни на все, що продає Україна. Завдяки цьому люди будуть втрачати роботу, зросте рівень інфляції", - каже він.



Додає, що Україна має розвивати інститути та реформувати економіку.



"Воно нас зачепить, тому для того, аби пройти кризу без проблем, треба мати заощадження", - додав експерт.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.