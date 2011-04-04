ЗаПишно.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:16
Зато с ним можно до 50 метров под водой покупки совершать
В то время как со смартфоном только до 4-х
Занырнул так метров на 30 и купил у местных обитателей ракушки Каури занедорого или же самые отборные свежие эко-водоросли на обед
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:30
Залежить від визначення "був". У 15-му році ще
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:57
А чому ДБР не відвідає тітоньку Го в Лондоні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 30 вер, 2019 22:00
Фіксований валютний курс дозволить український економіці гнучко реагувати на кризові виклики.
Але, якщо криза станеться, то зачепить всі її сфери, каже в коментарі Gazeta.ua економіст Сергій Фурса.
"Поки ми є сировинним придатком, то залежитемо від зовнішньої кон'юктури", - каже він.
На думку експерта Україна здатна пережити кризу, але без втрат не обійдеться.
"В нас впаде курс гривні, бо впадуть ціни на все, що продає Україна. Завдяки цьому люди будуть втрачати роботу, зросте рівень інфляції", - каже він.
Додає, що Україна має розвивати інститути та реформувати економіку.
"Воно нас зачепить, тому для того, аби пройти кризу без проблем, треба мати заощадження", - додав експерт.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 01 жов, 2019 00:06
Козак-характерник
Це що за камбек? Тепер буде фіксований курс бетховена до гривні?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 01 жов, 2019 01:16
Час купляти доляри на всю катлєту. Скоро черговий кратний девал.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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