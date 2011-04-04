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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:32
Приїхали з челобитною до дідЯші...шоби троха курс гривні попустив...а то бюджет тріщить?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:53
Нацбанк подовжив перехідний період у впровадженні IBAN
Нацбанк продовжив до 12 січня 2020 року перехідний період у впровадженні міжнародного стандарту банківського рахунку IBAN. Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:42
Re: Байки про банки і не тільки....
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