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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 554555556557
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:32

Приїхали з челобитною до дідЯші...шоби троха курс гривні попустив...а то бюджет тріщить?
http://finbalance.com.ua/news/zelenskiy-honcharuk-markarova---v-natsbanku
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:53

Нацбанк подовжив перехідний період у впровадженні IBAN
Нацбанк продовжив до 12 січня 2020 року перехідний період у впровадженні міжнародного стандарту банківського рахунку IBAN. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

https://minfin.com.ua/ua/2019/10/01/39238648/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:42

Re: Байки про банки і не тільки....

Козак-характерник написав:
  klug написав:Козак-характерник
Це що за камбек? Тепер буде фіксований курс бетховена до гривні?

Час купляти доляри на всю катлєту. Скоро черговий кратний девал.
Цур тобі й пек
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:38

нерези зайшли на всю катлєту в бумагу на 5 років. відповідно .. далі думайте самі :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:13

  greenozon написав:нерези зайшли на всю катлєту в бумагу на 5 років. відповідно .. далі думайте самі :)

А як це найхитріший план з наших найхитріших планів?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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