Нацбанк продовжив до 12 січня 2020 року перехідний період у впровадженні міжнародного стандарту банківського рахунку IBAN. Про це повідомляє прес-служба регулятора.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 18:53
Нацбанк подовжив перехідний період у впровадженні IBAN
Нацбанк продовжив до 12 січня 2020 року перехідний період у впровадженні міжнародного стандарту банківського рахунку IBAN. Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 01 жов, 2019 21:38
нерези зайшли на всю катлєту в бумагу на 5 років. відповідно .. далі думайте самі
+50грн !
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:13
А як це найхитріший план з наших найхитріших планів?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:30
новостийные порталы пишут, что уже петя, билецике и прочие антиштайнмайерский майдан собирают - какие прогнозы по курсу теперь? )
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Додано: Сер 02 жов, 2019 02:57
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Развєлі как котят, буржуїнських фраєров! Дефолт. Дєнєх нєт! Пашлі піть кофе!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:00
До 28 за американця...повіримо уряду, який з НБУ вчора погомонів.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:02
Деякі в грн 3 роки тому зайшли в Приват під 20%...поки що політ нормальний.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:31
За 5 років 100% примноження. Тобто до кінця п'ятирічки ще 2 роки. За ці 2 роки мають обнулити ці 100%.
П.С. Оті 20% річних треба було перманентно переводити в зелень. Тоді гра вартує свічок. Навіть якщо тіло згорить.
П.С.2.Зараз зручний момент обвалити гривню під шумок. Всі розслабили булки, доляри дешевшає...а тут баааац!!! І в дамки! Дефолт, війна, майдан...Винувата попередня злочинна влада, що кредитів понабирала, ми нє прі дєлах. Ми п'йом кофе!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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