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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 556557558559>
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:54

  Дядя Дима написав:Козак-характерник Пост гарний, алэ кави не забагато? :mrgreen:

Каву краще смакувати у Львові. :P


+ Приват можуть повернути вуйцю Бєнє. Ми стоім на порогє грандіозного шухєра! 8)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:08

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Оті 20% річних треба було перманентно переводити в зелень.

По 24.20?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:21

  Квесторе_поверніться написав:
  Козак-характерник написав:Оті 20% річних треба було перманентно переводити в зелень.

По 24.20?

По курсу на момент отримання відсотків. Але якщо раніше цього не зробили, то зараз це зробити - жирнючий профіт, вдача, фарт! :D Вангую, що наступний кратний девал, знецінить гривню приблизно до 70 грн. за 1$.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:27

  Козак-характерник написав: Вангую, що наступний кратний девал, знецінить гривню приблизно до 70 грн. за 1$.


Обнухався чи обпився... :shock: :wink: . Завжди, з цікавістю, читаю Ваші неперевершені хайпи!!! Бо бетон, то битки, тепер жинемо волну.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:45

  jay2004 написав:
  Козак-характерник написав: Вангую, що наступний кратний девал, знецінить гривню приблизно до 70 грн. за 1$.


Обнухався чи обпився... :shock: :wink: . Завжди, з цікавістю, читаю Ваші неперевершені хайпи!!! Бо бетон, то битки, тепер жинемо волну.

Так 70, це ще оптимістичний варіянт. :P Думаю, що й до 100 можна розігнати. А що? Зручно. 1$=100 грн. Скоро нова купюра 1000грн. з'явиться. Тобто 1000грн.=10$.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:48

Козак-характерник

скоро кроль вернется и заберет твой горшочек )

https://strana.ua/news/225397-arsenij-jatsenjuk-mozhet-stat-pervym-vitse-premerom-v-pravitelstve-viktora-pinchuka.html
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:53

IMPRINTER Так, кролик, це кадр небезпечний. Тому і кажу, що горщик треба сховати. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:скоро кроль вернется и
заживем)))
мож стену отштукатурит?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:09

  Козак-характерник написав:Вангую, що наступний кратний девал, знецінить гривню приблизно до 70 грн. за 1$.

70 не будет
5 -> 8 -> 25.5 -> ???
Первый подъём в 1.6 раз, второй в 3.2 раза. Значит, следующий, по логике, или в 4.8 раз, или в 6.4 раза, т. е. до 125-160 грн/доллар
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:13

  safonovstanislav написав:
  Козак-характерник написав:Вангую, що наступний кратний девал, знецінить гривню приблизно до 70 грн. за 1$.

70 не будет
5 -> 8 -> 25.5 -> ???
Первый подъём в 1.6 раз, второй в 3.2 раза. Значит, следующий, по логике, или в 4.8 раз, или в 6.4 раза, т. е. до 125-160 грн/доллар

Нет ни малейших оснований строить их этих трех цифр прогрессию, на основании которой пытаться что-то "прогнозировать"
Faceless
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