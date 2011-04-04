Каву краще смакувати у Львові.
+ Приват можуть повернути вуйцю Бєнє. Ми стоім на порогє грандіозного шухєра!
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:54
Каву краще смакувати у Львові.
+ Приват можуть повернути вуйцю Бєнє. Ми стоім на порогє грандіозного шухєра!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:08
Re: Байки про банки і не тільки....
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:21
По курсу на момент отримання відсотків. Але якщо раніше цього не зробили, то зараз це зробити - жирнючий профіт, вдача, фарт! Вангую, що наступний кратний девал, знецінить гривню приблизно до 70 грн. за 1$.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:27
Обнухався чи обпився... . Завжди, з цікавістю, читаю Ваші неперевершені хайпи!!! Бо бетон, то битки, тепер жинемо волну.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:45
Так 70, це ще оптимістичний варіянт. Думаю, що й до 100 можна розігнати. А що? Зручно. 1$=100 грн. Скоро нова купюра 1000грн. з'явиться. Тобто 1000грн.=10$.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 02 жов, 2019 12:48
Козак-характерник
скоро кроль вернется и заберет твой горшочек )
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Додано: Сер 02 жов, 2019 12:53
IMPRINTER Так, кролик, це кадр небезпечний. Тому і кажу, що горщик треба сховати.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 02 жов, 2019 12:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Сер 02 жов, 2019 13:09
Додано: Сер 02 жов, 2019 13:13
Нет ни малейших оснований строить их этих трех цифр прогрессию, на основании которой пытаться что-то "прогнозировать"
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