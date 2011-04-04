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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 556557558559
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:20

  safonovstanislav написав:
  Козак-характерник написав:Вангую, що наступний кратний девал, знецінить гривню приблизно до 70 грн. за 1$.

70 не будет
5 -> 8 -> 25.5 -> ???
Первый подъём в 1.6 раз, второй в 3.2 раза. Значит, следующий, по логике, или в 4.8 раз, или в 6.4 раза, т. е. до 125-160 грн/доллар


первый был с 1,8 до 5,05 (2,8 раза) .. так что ваша теория тоже не верна )
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