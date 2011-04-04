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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 02 жов, 2019 13:20
safonovstanislav написав: Козак-характерник написав:
Вангую, що наступний кратний девал, знецінить гривню приблизно до 70 грн. за 1$.
70 не будет
5 -> 8 -> 25.5 -> ???
Первый подъём в 1.6 раз, второй в 3.2 раза. Значит, следующий, по логике, или в 4.8 раз, или в 6.4 раза, т. е. до 125-160 грн/доллар
первый был с 1,8 до 5,05 (2,8 раза) .. так что ваша теория тоже не верна )
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