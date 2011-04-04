первый был с 1,8 до 5,05 (2,8 раза) .. так что ваша теория тоже не верна )
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 02 жов, 2019 13:20
первый был с 1,8 до 5,05 (2,8 раза) .. так что ваша теория тоже не верна )
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:02
Завтра 24.90 не піде вниз, до 24.50?
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:05
Квесторе_поверніться
на ч/р уже 26+
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:52
Re: Байки про банки і не тільки....
Якщо в штоматології беруть коміс за оплату карткою(мсс кошерний) то це є порушення закону? І якщо так, хто цим має займатись - банк, споживацькі товариства чи ще хто?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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