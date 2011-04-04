Додано: Сер 02 жов, 2019 16:22

chipmunk написав: Якщо в штоматології беруть коміс за оплату карткою(мсс кошерний) то це є порушення закону? І якщо так, хто цим має займатись - банк, споживацькі товариства чи ще хто? Якщо в штоматології беруть коміс за оплату карткою(мсс кошерний) то це є порушення закону? І якщо так, хто цим має займатись - банк, споживацькі товариства чи ще хто?

да это нарушение - но в мелком бизнесе тут можно понять ...в крупных потрговых сетях - затраты на эквайринг распространяют на всех клиентов ...в мелких те % которые стоматология тратит на вас она не хочет нести - поэтому пердлагает вам или наличными или картой + 3%.Но чтоб не нарваться на какие-то жалобі я своим знакомым в сфере мелкого бизнеса рекомндую:- говрить, что не за оплату картой будет комисс, а за оплату налом будет скидка.С вас 105 грн. Если заполатите наличными вам предоставляется скидка 5 грн. Никакого нарушения. А ваи если гворят с вас 100 грн., но за то что платите картой будлет 105 - это нарушение .. учитесь правильно формулировать- говрить, что при оплате картой не действует скидка по карте лояльности.