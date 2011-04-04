RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 556557558559
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:20

  safonovstanislav написав:
  Козак-характерник написав:Вангую, що наступний кратний девал, знецінить гривню приблизно до 70 грн. за 1$.

70 не будет
5 -> 8 -> 25.5 -> ???
Первый подъём в 1.6 раз, второй в 3.2 раза. Значит, следующий, по логике, или в 4.8 раз, или в 6.4 раза, т. е. до 125-160 грн/доллар


первый был с 1,8 до 5,05 (2,8 раза) .. так что ваша теория тоже не верна )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36544
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5819 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:02

  IMPRINTER написав:
  safonovstanislav написав:
  Козак-характерник написав:Вангую, що наступний кратний девал, знецінить гривню приблизно до 70 грн. за 1$.

70 не будет
5 -> 8 -> 25.5 -> ???
Первый подъём в 1.6 раз, второй в 3.2 раза. Значит, следующий, по логике, или в 4.8 раз, или в 6.4 раза, т. е. до 125-160 грн/доллар


первый был с 1,8 до 5,05 (2,8 раза) .. так что ваша теория тоже не верна )

Завтра 24.90 не піде вниз, до 24.50?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29556
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:05

Квесторе_поверніться

на ч/р уже 26+
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36544
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5819 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:52

Re: Байки про банки і не тільки....

Якщо в штоматології беруть коміс за оплату карткою(мсс кошерний) то це є порушення закону? І якщо так, хто цим має займатись - банк, споживацькі товариства чи ще хто?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8299
З нами з: 15.04.09
Подякував: 439 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:20

  chipmunk написав:Якщо в штоматології беруть коміс за оплату карткою(мсс кошерний) то це є порушення закону? І якщо так, хто цим має займатись - банк, споживацькі товариства чи ще хто?

Там все очень непросто и интересно -- зависит от того, как именно эта комиссия в чеке отображается.
Но если кратко -- Закона «О защите прав потребителей» требует указания цены со всеми платежами. К ним, соответственно, и обращаться.
_hunter
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:16

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

на ч/р уже 26+

Кайфуєм! :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26783
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:22

  chipmunk написав:Якщо в штоматології беруть коміс за оплату карткою(мсс кошерний) то це є порушення закону? І якщо так, хто цим має займатись - банк, споживацькі товариства чи ще хто?


да это нарушение - но в мелком бизнесе тут можно понять ...
в крупных потрговых сетях - затраты на эквайринг распространяют на всех клиентов ...
в мелких те % которые стоматология тратит на вас она не хочет нести - поэтому пердлагает вам или наличными или картой + 3%.

Но чтоб не нарваться на какие-то жалобі я своим знакомым в сфере мелкого бизнеса рекомндую:

- говрить, что не за оплату картой будет комисс, а за оплату налом будет скидка.
С вас 105 грн. Если заполатите наличными вам предоставляется скидка 5 грн. Никакого нарушения. А ваи если гворят с вас 100 грн., но за то что платите картой будлет 105 - это нарушение .. учитесь правильно формулировать

- говрить, что при оплате картой не действует скидка по карте лояльности.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36544
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5819 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:42

  IMPRINTER написав:
  chipmunk написав:Якщо в штоматології беруть коміс за оплату карткою(мсс кошерний) то це є порушення закону? І якщо так, хто цим має займатись - банк, споживацькі товариства чи ще хто?


да это нарушение - но в мелком бизнесе тут можно понять ...
в крупных потрговых сетях - затраты на эквайринг распространяют на всех клиентов ...
в мелких те % которые стоматология тратит на вас она не хочет нести - поэтому пердлагает вам или наличными или картой + 3%.

Но чтоб не нарваться на какие-то жалобі я своим знакомым в сфере мелкого бизнеса рекомндую:

- говрить, что не за оплату картой будет комисс, а за оплату налом будет скидка.
С вас 105 грн. Если заполатите наличными вам предоставляется скидка 5 грн. Никакого нарушения. А ваи если гворят с вас 100 грн., но за то что платите картой будлет 105 - это нарушение .. учитесь правильно формулировать

- говрить, что при оплате картой не действует скидка по карте лояльности.

Меня такие горе-предприниматели сильно раздражают.Я реально устал с ними ругаться. Неужели 2,5% процента на эквайринг нельзя заложить в цену и не показывать свое убожество? Но есть же большая доля тех, которые просто не хотят светить обороты, дабы уйти от налогов.Тут уже глубже копать надо.
Есть у нас в городе одна "супермодная" стоматклиника для деток, ценники соответствующие.Говорю, хочу оплатить картой. Говорят,без проблем. вот вам номер карты привата. Занавес.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 626
З нами з: 30.11.12
Подякував: 73 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 556557558559
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 211106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 78828
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20060
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.