первый был с 1,8 до 5,05 (2,8 раза) .. так что ваша теория тоже не верна )
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 02 жов, 2019 13:20
первый был с 1,8 до 5,05 (2,8 раза) .. так что ваша теория тоже не верна )
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:02
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:05
Квесторе_поверніться
на ч/р уже 26+
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:52
Re: Байки про банки і не тільки....
Якщо в штоматології беруть коміс за оплату карткою(мсс кошерний) то це є порушення закону? І якщо так, хто цим має займатись - банк, споживацькі товариства чи ще хто?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:20
Там все очень непросто и интересно -- зависит от того, как именно эта комиссия в чеке отображается.
Но если кратко -- Закона «О защите прав потребителей» требует указания цены со всеми платежами. К ним, соответственно, и обращаться.
Додано: Сер 02 жов, 2019 16:16
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 02 жов, 2019 16:22
да это нарушение - но в мелком бизнесе тут можно понять ...
в крупных потрговых сетях - затраты на эквайринг распространяют на всех клиентов ...
в мелких те % которые стоматология тратит на вас она не хочет нести - поэтому пердлагает вам или наличными или картой + 3%.
Но чтоб не нарваться на какие-то жалобі я своим знакомым в сфере мелкого бизнеса рекомндую:
- говрить, что не за оплату картой будет комисс, а за оплату налом будет скидка.
С вас 105 грн. Если заполатите наличными вам предоставляется скидка 5 грн. Никакого нарушения. А ваи если гворят с вас 100 грн., но за то что платите картой будлет 105 - это нарушение .. учитесь правильно формулировать
- говрить, что при оплате картой не действует скидка по карте лояльности.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:42
Меня такие горе-предприниматели сильно раздражают.Я реально устал с ними ругаться. Неужели 2,5% процента на эквайринг нельзя заложить в цену и не показывать свое убожество? Но есть же большая доля тех, которые просто не хотят светить обороты, дабы уйти от налогов.Тут уже глубже копать надо.
Есть у нас в городе одна "супермодная" стоматклиника для деток, ценники соответствующие.Говорю, хочу оплатить картой. Говорят,без проблем. вот вам номер карты привата. Занавес.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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