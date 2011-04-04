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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 557558559560
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:33

  freeze написав:
_Slava_ написав:Меня такие горе-предприниматели сильно раздражают.Я реально устал с ними ругаться. Неужели 2,5% процента на эквайринг нельзя заложить в цену и не показывать свое убожество?


Иногда на 2.5 процента дороже это очень важно в конкурентной борьбе.
Не все рассчитываются карточками, а в некоторых местах вообще мало рассчитываются, какой смысл дополнительно наживаться на тех, кто хочет рассчитаться наличными.

Если законом предусмотрено наличие пос-терминала в данном типе торговой точке,то он должен быть и терминал должен работать, а не так как в некоторых хитроопых: терминал есть, но они его даже не включают, мол поломался, или долпатите нам пожалуйста 3 гривны, вы ж сильноумные, с картой пришли. Если бизнес не тянет 2,5% эквайринга, то нах такой бизнес? Вы действительно считаете, что стоматклинику 2,5% ставит на порог разорения?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:59

  chipmunk написав:Якщо в штоматології беруть коміс за оплату карткою(мсс кошерний) то це є порушення закону? І якщо так, хто цим має займатись - банк, споживацькі товариства чи ще хто?

А касовий чек вони дають? У них що, різні ціни для готівки і картки? Не лякані ні разу...

Платити готівкою і картою

За законом покупці мають право платити зручним способом: горівкою або платіжними картками, а завдання продавця — надати їм таку можливість (ч. 2 ст. 17 ЗУ № 1023). Якщо покупець бажає розплатитися карткою, продавець зобов'язаний прийняти оплату карткою.

За порушення права розраховуватися електронними платіжними засобами передбачена адмінвідповідальність. Перший раз оштрафують на 1,7–3,4 тис. грн, а якщо впіймають вас на такому порушенні повторно протягом року, штраф буде вже 8,5–17 тис. грн (ст. 16315 КпАП).

Спеціалісти Держінспекції на підставі заяви про відмову прийняти оплату карткою можуть прийти з перевіркою й оштрафувати вас на 8,5 тис. грн (ч. 12 ст. 23 ЗУ № 1023).

Якщо ви просите клієнтів при оплаті карткою платити дорожче, ніж готівкою, бо так хочете покрити витрати на еквайринг, це незаконно, і на вас можуть поскаржитися. Перекладати комісії на покупця не можна.

А ще ціна повинна включати всі податки й неподаткові платежі.

https://journal.ostapp.com.ua/uk/articl ... -i-vozvrat
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