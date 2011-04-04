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_Slava_ написав:Меня такие горе-предприниматели сильно раздражают.Я реально устал с ними ругаться. Неужели 2,5% процента на эквайринг нельзя заложить в цену и не показывать свое убожество?
Иногда на 2.5 процента дороже это очень важно в конкурентной борьбе. Не все рассчитываются карточками, а в некоторых местах вообще мало рассчитываются, какой смысл дополнительно наживаться на тех, кто хочет рассчитаться наличными.
Если законом предусмотрено наличие пос-терминала в данном типе торговой точке,то он должен быть и терминал должен работать, а не так как в некоторых хитроопых: терминал есть, но они его даже не включают, мол поломался, или долпатите нам пожалуйста 3 гривны, вы ж сильноумные, с картой пришли. Если бизнес не тянет 2,5% эквайринга, то нах такой бизнес? Вы действительно считаете, что стоматклинику 2,5% ставит на порог разорения?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
chipmunk написав:Якщо в штоматології беруть коміс за оплату карткою(мсс кошерний) то це є порушення закону? І якщо так, хто цим має займатись - банк, споживацькі товариства чи ще хто?
А касовий чек вони дають? У них що, різні ціни для готівки і картки? Не лякані ні разу...
Платити готівкою і картою
За законом покупці мають право платити зручним способом: горівкою або платіжними картками, а завдання продавця — надати їм таку можливість (ч. 2 ст. 17 ЗУ № 1023). Якщо покупець бажає розплатитися карткою, продавець зобов'язаний прийняти оплату карткою.
За порушення права розраховуватися електронними платіжними засобами передбачена адмінвідповідальність. Перший раз оштрафують на 1,7–3,4 тис. грн, а якщо впіймають вас на такому порушенні повторно протягом року, штраф буде вже 8,5–17 тис. грн (ст. 16315 КпАП).
Спеціалісти Держінспекції на підставі заяви про відмову прийняти оплату карткою можуть прийти з перевіркою й оштрафувати вас на 8,5 тис. грн (ч. 12 ст. 23 ЗУ № 1023).
Якщо ви просите клієнтів при оплаті карткою платити дорожче, ніж готівкою, бо так хочете покрити витрати на еквайринг, це незаконно, і на вас можуть поскаржитися. Перекладати комісії на покупця не можна.
А ще ціна повинна включати всі податки й неподаткові платежі.