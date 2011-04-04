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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 03 жов, 2019 09:38
klug написав: freeze написав:
Я при оплате наличными даю скидку 5-7 процентов, просто не помню, чтобы за последние пару лет кто то захотел рассчитаться карточкой, идут в банкомат за углом и счастливые возвращаются с наличными.
Це замість того, щоб віддати банку 2%. Ваша вигода у чому?
Он забыл упомянуть про отсутствие чека при оплате наличкой.
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_hunter
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Додано: Чет 03 жов, 2019 09:40
mon55775
Откуда берете данные по банкам?
Бросьте ссылку
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Додано: Чет 03 жов, 2019 09:52
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mon55775
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Додано: Чет 03 жов, 2019 15:02
mon55775 написав:
Решил для себя составить табличку по банкам, в которых открыты депозиты - сравнить уставный капитал, активы, собственный капитал, - по данным за 2-й квартал 2019-го года.
Не касаясь госов и крупняка (Альфа, Тас, Пивденный, Универсал, Укргаз), и не касаясь середняков - А-банка и Марфин-банка, - наметил две группы среди мелких банков.
У одной группы на первый взгляд все очень хорошо и прет по всем фронтам - Глобус, Альянс, Аккорд. Вроде как все неплохо у Рада-банка, этот банк тоже кандидат в первую группу.
У второй группы вроде как дела идут не особо. Сюда я причислил Коминвест, но у них есть запас прочности. Мисто-банк - собственный капитал - уже всего 217 млн.грн.
И к большому сожалению симпатичный мне по обслуживанию и инет-банкингу Конкорд - собственный капитал уменьшился с 292 млн.гривен до 232. На 31-е декабря 2018-го был незарегистрированный статутный капитал 70 млн.гривен - сейчас куда-то делся.
Понятное дело прихлопнуть могут любой банк независимо от наличия проблем, а проблемный может существовать годами.
Тем не менее, - правильным ли будет в случае наличия альтернативы с такой же доходностью не заносить под фонд в Мисто-банк, чтоб не ждать потом месяц выплат от ФГВФЛ, с осторожностью - в Коминвест, и просветите, как идут дела у Конкорда - жаль оставлять в нем хорошие столбики без пополнения.
Вопрос к Квестору поверніться и всем присутствующим, кто может дать дельный ответ.
А шо тут сказати.
Всі банчики про які Ви згадуєте ризикові.
Тому в кожний з них не більше Фонда.
Про СоСо.
Видно при внесенні 70 млн в статутник явно засхемили. НБУ не пропустив.
Тому кинули в субборг 50 млн.
Величезний ріст інших активів та основних засобів свідчить що ...можливо підрихтовують активи (в деталях ритися не хочу), тому виражаюсь дуже стримано.
Це з першої сторінки їх звіту за 2 квартал.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 03 жов, 2019 15:04
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Додано: Чет 03 жов, 2019 15:06
_hunter написав: klug написав: freeze написав:
Я при оплате наличными даю скидку 5-7 процентов, просто не помню, чтобы за последние пару лет кто то захотел рассчитаться карточкой, идут в банкомат за углом и счастливые возвращаются с наличными.
Це замість того, щоб віддати банку 2%. Ваша вигода у чому?
Он забыл упомянуть про отсутствие чека при оплате наличкой.
5% единого + 2% эквайринга
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Додано: Чет 03 жов, 2019 15:08
_Slava_ написав: IMPRINTER написав: chipmunk написав:
Якщо в штоматології беруть коміс за оплату карткою(мсс кошерний) то це є порушення закону? І якщо так, хто цим має займатись - банк, споживацькі товариства чи ще хто?
да это нарушение - но в мелком бизнесе тут можно понять ...
в крупных потрговых сетях - затраты на эквайринг распространяют на всех клиентов ...
в мелких те % которые стоматология тратит на вас она не хочет нести - поэтому пердлагает вам или наличными или картой + 3%.
Но чтоб не нарваться на какие-то жалобі я своим знакомым в сфере мелкого бизнеса рекомндую:
- говрить, что не за оплату картой будет комисс, а за оплату налом будет скидка.
С вас 105 грн. Если заполатите наличными вам предоставляется скидка 5 грн. Никакого нарушения. А ваи если гворят с вас 100 грн., но за то что платите картой будлет 105 - это нарушение .. учитесь правильно формулировать
- говрить, что при оплате картой не действует скидка по карте лояльности.
Меня такие горе-предприниматели сильно раздражают.Я реально устал с ними ругаться. Неужели 2,5% процента на эквайринг нельзя заложить в цену и не показывать свое убожество? Но есть же большая доля тех, которые просто не хотят светить обороты, дабы уйти от налогов.Тут уже глубже копать надо.
Есть у нас в городе одна "супермодная" стоматклиника для деток, ценники соответствующие.Говорю, хочу оплатить картой. Говорят,без проблем. вот вам номер карты привата. Занавес.
Это называется дискриминационное ценообразование
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