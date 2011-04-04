mon55775 написав:

Решил для себя составить табличку по банкам, в которых открыты депозиты - сравнить уставный капитал, активы, собственный капитал, - по данным за 2-й квартал 2019-го года.Не касаясь госов и крупняка (Альфа, Тас, Пивденный, Универсал, Укргаз), и не касаясь середняков - А-банка и Марфин-банка, - наметил две группы среди мелких банков.У одной группы на первый взгляд все очень хорошо и прет по всем фронтам - Глобус, Альянс, Аккорд. Вроде как все неплохо у Рада-банка, этот банк тоже кандидат в первую группу.У второй группы вроде как дела идут не особо. Сюда я причислил Коминвест, но у них есть запас прочности. Мисто-банк - собственный капитал - уже всего 217 млн.грн.И к большому сожалению симпатичный мне по обслуживанию и инет-банкингу Конкорд - собственный капитал уменьшился с 292 млн.гривен до 232. На 31-е декабря 2018-го был незарегистрированный статутный капитал 70 млн.гривен - сейчас куда-то делся.Понятное дело прихлопнуть могут любой банк независимо от наличия проблем, а проблемный может существовать годами.Тем не менее, - правильным ли будет в случае наличия альтернативы с такой же доходностью не заносить под фонд в Мисто-банк, чтоб не ждать потом месяц выплат от ФГВФЛ, с осторожностью - в Коминвест, и просветите, как идут дела у Конкорда - жаль оставлять в нем хорошие столбики без пополнения.Вопрос к Квестору поверніться и всем присутствующим, кто может дать дельный ответ.